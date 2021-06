Viele Handys benötigen schon heute kein Kabel für die Stromzufuhr mehr. Entsprechende Smartphones legt ihr einfach auf Qi-Ladestationen – fertig. In Zukunft könnte es noch einfacher gehen. Xiaomi tüftelt an einer Energiezufuhr per Geräusch.

"Sei leise, sonst hört mein Handy den Strom nicht!" – was (noch) absurd klingt, könnte bei Xiaomi-Geräten irgendwann Realität werden. Das chinesische Unternehmen beschreibt in einem Patent Technologien, die eine Stromübertragung über Schallwellen ermöglichen. Außer Smartphones sollen auch andere Gadgets von der neuartigen Stromzufuhr profitieren. Die China National Intellectual Property Administration (CNIPA) hat Xiaomi das Patent zugesprochen.

Unsere Empfehlung Anzeige

Xiaomi Mi 11 5G

+ o2 Free M Boost 40 GB

+ Mi Smart Speaker (QBH4190GL) 1 Monat unlimited GB geschenkt! (Erster Monat mit unbegrenztem Datenvolumen)

Display ohne Kompromisse (riesiger Farbumfang und flüssiger Darstellung)

40 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 225 MBit/s) mtl./24Monate: 49,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Energie per Schallwellen übertragen

Das Geräusch-Ladegerät besteht aus diversen Komponenten. Dazu zählen unter anderem ein Empfänger für die eintreffenden Schallwellen, ein Energiespeicher sowie komplexe Elektronik. Eine der Kernfunktionen des Ladeadapters ist die Umwandlung von Schallenergie zu elektrischer Energie, die wiederum das verbundene Smartphone mit Strom versorgt. Dies geschieht in mehreren Schritten.

Das klangbasierte Xiaomi-Ladegerät empfängt zunächst die benötigten Schallwellen und wandelt diese in der nächsten Etappe in mechanische Vibrationen um, so die Patentbeschreibung. In der Folge entsteht elektrische Energie. Da die Xiaomi-Vorrichtung Energie nicht nur über empfangene Geräusche generieren, sondern auch speichern kann, soll das Akkugerät ähnlich wie eine Powerbank funktionieren.

Unsere Empfehlung Anzeige

Xiaomi Mi 10T Pro

+ o2 Free M Boost 40 GB

+ Xiaomi Fitnesswaage & Xiaomi Smart Watch 1 Monat unlimited GB geschenkt! (Erster Monat mit unbegrenztem Datenvolumen)

Ultrascharfe Kamera (108 MP / 64 MP Triple-AI-Kamera)

40 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 225 MBit/s) mtl./24Monate: 39,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Frühes Entwicklungsstadium

Wie bei vielen Patenten ist auch die von Xiaomi beschriebene Technologie in einem früheren Entwicklungsstadium. Daher lässt sich noch nicht sagen, wann diesbezügliche Hardware erscheint – oder ob sie überhaupt jemals auf den Markt kommt. Voraussichtlich vergehen noch mindestens mehrere Jahre bis zur Marktreife der Schallwellen-Lademethode.

Die Technologie wäre in jedem Fall eine Revolution für Smartphones und Co., da sich darüber völlig neue Einsatzmöglichkeiten ergeben würden. Ebenso wäre der Nutzungskomfort im Vergleich zum kabellosen Laden abermals höher. Ihr bräuchtet weder ein Kabel noch eine Ladestation, um den Akku eures Handys aufzuladen. Lediglich eine geeignete Ladevorrichtung müsste in hörbarer Nähe sein.