Ein Stück Raumfahrtgeschichte rast unkontrolliert auf die Erde zu: Die sowjetische Raumsonde „Kosmos 482“ wird bald abstürzen. Wann genau – das weiß aktuell niemand so recht. Und auch beim Ort gibt es viele Unsicherheiten. Fakt ist aber: Deutschland liegt mitten in der möglichen Gefahrenzone.

Laut der Europäischen Weltraumorganisation ESA wird „Kosmos 482“ voraussichtlich am 10. Mai wieder in die Erdatmosphäre eintreten – mit einer gehörigen Unsicherheit von über 16 Stunden. Das Zeitfenster reicht also von der Nacht bis weit in den Nachmittag. Während dieser Zeit umrundet die Sonde mehrmals den Planeten und legt enorme Strecken zurück. Das macht es so schwer vorherzusagen, wo genau sie aufschlagen wird.

Karte zeigt Risiko-Zone: Auch Teile Deutschlands betroffen

Eine aktuelle ESA-Karte zeigt die Regionen, in denen ein Absturz möglich wäre – und das ist eine ziemlich große Fläche: Vom 52. Breitengrad nördlich bis zum 52. südlich. Damit sind Kontinente wie Afrika und Australien komplett betroffen, ebenso weite Teile von Südamerika, den USA und auch Europa. In Deutschland liegt die Gefahrenzone ungefähr südlich von Magdeburg – also etwa die Hälfte des Landes. Wer nördlich davon wohnt, kann aber etwas aufatmen.

Kosmos 482: Alte Sonde, neue Sorgen

Die Raumsonde stammt noch aus den 1970er-Jahren und sollte damals eigentlich auf der Venus landen. Doch die Trägerrakete versagte – und das Raumfahrzeug blieb in einer Umlaufbahn um die Erde gefangen. Jetzt, über 50 Jahre später, neigt sich ihre Bahn dem Ende zu. Ein genauer Absturzpunkt lässt sich wegen der hohen Geschwindigkeit und des großen Zeitfensters nicht bestimmen. Aktuell wird ein möglicher Zerfallspunkt südlich von Australien vermutet – über dem Meer. Aber: Die Prognose bleibt mit großer Unsicherheit behaftet.

Selbst wenn die Sonde dort verglüht, ist das Thema damit nicht erledigt. Immer wieder werden ausgediente Satelliten oder Raketenteile zum Risiko für Mensch und Umwelt. Kosmos 482 ist also nicht nur ein Rückblick auf die Raumfahrt-Vergangenheit – sondern ein sehr reales Problem der Gegenwart.

