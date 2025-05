Es gibt Angebote, mit denen wir selbst nie gerechnet haben. So wie dieses. Jetzt hat o2 einen extrem coolen Deal für Gamer ins Netz geschossen. Und das lässt ehrlicherweise auch unsere Spieler-Herzen höher schlagen: Für effektiv rund 760 Euro bekommt ihr eine PS5 Slim Digital UND einen 65-Zoll-TV von Samsung mitsamt Top-Handytarif. Tatsächlich habt ihr beim Deal die Wahl zwischen zwei Tarifen – und wir eine klare Meinung dazu.

-> Jetzt zum o2 Shop und zuschlagen: PS5 & Samsung TV im Tarifbundle

Übersicht:

Der Gamer-Deal im Detail

Fernseher:

Samsung TV 65" Crystal UHD DU7179 (mit 4K und HDR)

(mit 4K und HDR) Preis im Einzelhandel: 599 Euro

Konsole:

PlayStation 5 Slim Digital (ohne Laufwerk, 1 TB Speicherplatz)

(ohne Laufwerk, 1 TB Speicherplatz) Preis im Einzelhandel: 419 Euro

Tarif:

o2 Mobile L (100 GB) ODER o2 Mobile Unlimited Smart (unbegrenzt Daten)

(100 GB) ODER o2 Mobile Unlimited Smart (unbegrenzt Daten) Tarifgeschwindigkeit: 300 Mbit/s (Mobile L) ODER 15 Mbit/s (Unlimited Smart)

300 Mbit/s (Mobile L) ODER 15 Mbit/s (Unlimited Smart) Tarif-Extras: o2 Priority (Bonusportal), 5G+ (noch schnelleres Netz), 3 Monate o2 TV kostenlos, EU-Roaming, SMS- & Telefonie-Flat ins deutsche Netz

o2 Priority (Bonusportal), 5G+ (noch schnelleres Netz), 3 Monate o2 TV kostenlos, EU-Roaming, SMS- & Telefonie-Flat ins deutsche Netz Laufzeit: Wahlweise 24 oder 36 Monate

Kosten:

Einmalige Kosten: 80,89 Euro

80,89 Euro Monatliche Kosten: 48,49 Euro (24 Monate) oder 38,99 Euro (36 Monate)

48,49 Euro (24 Monate) oder 38,99 Euro (36 Monate) Verfügbarkeit begrenzt! Wir haben bei dieser Art Deals häufiger beobachtet, dass sie flott ausverkauft sind.

-> Jetzt zum o2 Shop und zuschlagen: PS5 & Samsung TV im Tarifbundle

Wieso sich der Deal lohnt

Für die beiden zur Auswahl stehenden Tarife zahlt ihr bei o2 einzeln monatlich 19,99 Euro (und das ist nebenbei ein stark reduzierter Angebotspreis). Heißt: Der Aufschlag für PS5 und Fernseher beträgt lediglich 28,5 Euro (über 24 Monatsraten) bzw. 19 Euro (über 36 Monatsraten). Dazu kommen die einmaligen Kosten in Höhe von 80,89 Euro (Anschlusspreis und Versand).

Rechnen wir den monatlichen Aufpreis für TV und PS5 über die gesamte Laufzeit zusammen, landen wir in beiden Fällen bei knapp 765 Euro. Im Einzelhandel hättet ihr für die beiden Geräte allerdings 1018 Euro bezahlt, wodurch ihr 253 Euro unterm Strich spart.

Hier geht's direkt zum o2-Shop und Angebot

Wählt ihr die 24 Monate als Laufzeit, seid ihr also schneller mit dem Abzahlen durch. Wer geringere Raten bevorzugt, wählt die 36 Monate Laufzeit. Auf die Zuzahlung für PS5 und TV hat das nicht wirklich Auswirkungen (der Unterschied beträgt lediglich 10 Cent).

o2 Mobile L statt Unlimited Smart

Zwei Tarife zur Wahl, identischer Preis. Und wir raten euch eindeutig zum o2 Mobile L. Wenn ihr jetzt keine absoluten Power-User seid, sind 100 GB Datenvolumen fast so gut wie eine echte Datenflat. Und ihr nehmt die 300 Mbit/s Netzgeschwindigkeit mit, die das mobile Netz noch einmal spürbar schneller machen. Bedenkt: Im Durchschnitt verbrauchen die Nutzer in Deutschland weniger als 10 GB im Monat. Da seid ihr mit 100 GB sehr gut aufgestellt.

Der o2 Mobile Unlimited Smart hingegen hat zwar keine Begrenzung beim Datenvolumen. Dafür ist der Tarif aber auf 15 Mbit/s gedrosselt. Mit dem o2 Mobile L seid ihr mit der bis zu 20-fachen Geschwindigkeit unterwegs. Zumal eine echte Datenflat nur halb so viel Spaß macht, wenn ihr große Downloads mit erheblichem Zeitaufwand bewerkstelligen müsst. Wenn euch o2 also schon die Wahl lässt, würden wir an eurer Stelle zum o2 Mobile L greifen.

-> Jetzt zum o2 Shop und zuschlagen: PS5 & Samsung TV im Tarifbundle

Wie gut ist der Samsung-TV?

Der smarte Samsung TV Crystal UHD DU7179 (auch zu finden unter der Produktnummer GU65DU7179UXZG ) lockt mit einem riesigen 65 Zoll Display, umgerechnet sind das ganze 1,63 Meter in der Diagonale. Neben einer 4K-Auflösung unterstützt der Fernseher auch HDR10+ für ein noch kontrastreicheres Bild. Weitere Funktionen verbessern etwa die Farbdarstellung. Dank Upscaling werden Inhalte in geringerer Auflösung auf 4k aufgeblasen, was die Bildqualität auch bei SD- oder Full-HD-Inhalten verbessern dürfte.

Bevor wir jetzt das halbe Datenblatt herunterbeten, haben wir eine bessere Idee: Hier liefern wir euch lieber die Pressestimmen:

Stiftung Warentest hat den TV mit "Gut" bewertet (Note 2,4)

ComputerBILD hat ebenfalls die Note 2,4 vergeben

Das Fazit der Kollegen von ComputerBILD lautet schon in der Überschrift: "Der günstige Fernseher ist ein guter Kauf". Gelobt wurden im Test insbesondere die maximale Helligkeit und die Darstellung von Bewegungen. Insgesamt soll die Bild- und Tonqualität überzeugen, der Tester hätte sich aber ein noch kontrastreicheres Bild gewünscht. Hier findet ihr den gesamten Test, falls ihr mehr wissen wollt.

Dieses Bild vermittelt euch einen Eindruck davon, wie riesig der Samsung-TV wirklich ist (© 2025 Samsung )

Lohnt sich die Digital Edition der PS5 Slim?

Die PS5 ist und bleibt eine empfehlenswerte Konsole, mit der ihr jede Menge Spaß haben werdet. Coole Grafik, flüssiges Gameplay und ein Ruhemodus, der euer Spiel am aktuellen Zeitpunkt "einfriert". Weckt ihr die Konsole dann wieder auf, könnt ihr direkt von derselben Stelle aus weiterzocken.

Einziger Nachteil bei diesem Bundle: Es handelt sich um die Digital Edition ohne Blu-Ray-Laufwerk. Das ist ärgerlich, wenn ihr über die Konsole Film-Discs abspielen wollt. Bei Spielen ist es heutzutage fast schon egal. Auch wenn ihr ein PS5-Game im Laden kauft, wird der Großteil davon über das Netz heruntergeladen.

-> Jetzt zum o2 Shop und zuschlagen: PS5 & Samsung TV im Tarifbundle

Ganz wichtig: Wenn euch der fehlende Blu-Ray-Player nervt, lässt sich das Disc-Laufwerk für die PS5 Slim problemlos nachrüsten. Wenn euch der fehlende Blu-Ray-Player nervt, lässt sich das Disc-Laufwerk für die PS5 Slim problemlos nachrüsten. Bei Amazon findet ihr das Laufwerk für knapp 80 Euro.

Standardmäßig stattet Sony die Konsole mit 1 TB Speicher aus. Heutige Spiele sind aber so groß, dass hier nicht mehr als fünf bis sieben Titel gleichzeitig installiert werden können. Ihr könnt aber mehr Speicher nachrüsten. Gute SSDs findet ihr in unserer Übersicht der besten SSD zur PS5-Speichererweiterung.

Die PS5 Slim gibt es auch mit Laufwerk (Bild). Die PS5 Slim Digital Edition aus diesem o2 Deal könnt ihr aber bei Bedarf auch nachträglich mit einem Laufwerk ausstatten. (© 2024 Sony )

Lohnt sich das o2-Netz?

Vielen von uns steckt sicherlich noch das gute alte "o2 hat ein schlechtes Netz" im Kopf. Fakt ist allerdings, dass der Provider seit 2017 massiv ausgebaut und aufgeschlossen hat. Im letzten Connect-Test trennen o2 nur noch wenige Punkte vom Konkurrenten Vodafone. In den meisten Teilen Deutschlands ist es somit schon fast egal, für welchen Anbieter ihr euch entscheidet. Insbesondere dann, wenn ihr in größeren Städten wohnt. Mehr Details zum o2 Netz findet ihr hier.

-> Jetzt zum o2 Shop und zuschlagen: PS5 & Samsung TV im Tarifbundle

Fazit: Gamer können sich hier leicht mit einem Komplettpaket ausstatten. Großer Fernseher, frische PS5 – hier kann die Impulskontrolle schnell versagen. Wir haben es euch vorgerechnet: Wenn ihr Konsole und TV gebrauchen könnt, solltet ihr jetzt zuschlagen.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht