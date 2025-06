Handyvertrag mit PS5 im Juni 2025: Die besten Deals

Jetzt mit jeder Menge Gaming-Spaß durchstartet: Sichert euch die PlayStation 5 mit Handyvertrag. Hier haben wir für euch alle Angebote rund um die PS5 inklusive Tarif gesammelt.

Wieso PS5 mit Tarif kaufen?

Zwar ist die PlayStation 5 mittlerweile problemlos im Handel erhältlich. Doch die Konsole ist immer noch ein teurer Spaß. Holt ihr euch die PS5 mit Handyvertrag, könnt ihr Geld sparen und die Anschaffungskosten gemütlich auf monatliche Raten verteilen. Das lohnt sich insbesondere dann, wenn ihr euer aktuelles Handy behalten wollt oder eure Smartphones regulär im Laden kauft.

Noch spannender wird das Ganze bei der PlayStation 5 Pro. Die Konsole ist ein gutes Stück teurer als die reguläre PS5. Umso bequemer wird der Kauf, wenn ihr diesen zinsfrei in monatlichen Raten abstottern könnt. Im Gegensatz zum Einzelhandel verlangen Mobilfunkanbieter keine Zinsen für die Ratenzahlung. Gerade bei den aktuellen Zinssätzen ein großer Vorteil.

PS5 mit Handyvertrag: Alle aktuellen Deals

An dieser Stelle folgen alle Angebote zur PlayStation 5 mit Tarif. Die Handyverträge im Bundle sind unterschiedlich gut ausgestattet. Deshalb schwanken die Preise zum Teil. Allnet-Flat und EU-Roaming sind in der Regel immer mit an Bord. Ein Tarif direkt von Vodafone, o2 oder Telekom bietet euch allerdings bis zu 300 Mbit/s Geschwindigkeit im mobilen Internet. Günstigere Anbieter sind meist bei 50 Mbit/s am Limit. Das reicht aber immer noch für Netflix in 4k-Qualität.

Sony Playstation 5 Slim Keine Anzahlung für PS5

40 GB Datenvolumen (Vodafone-Netz)

bis zu 50 MBit/s

39,99 € Anschlusspreis Gomibo ist einer der größten Händler aus den Niederlanden. Sonderaktion:PS5 zum Otelo-Tarif geschenktGomibo ist einer der größten Händler aus den Niederlanden. ab 19,99 € Gomibo 1 € Anzahlung für PS5

30+ GB (o2-Netz)

bis zu 300 MBit/s

Kein Anschlusspreis ab 29,99 € o2 1 € Anzahlung für PS5

15 GB (o2-Netz)

bis zu 50 MBit/s

Kein Anschlusspreis ab 28,99 € Blau 1 € Anzahlung für PS5

Unendlich Datenvolumen (o2-Netz)

bis zu 300 MBit/s

39,99 € Anschlusspreis ab 24,99 € MediaMarkt Tarifwelt

Die beste PlayStation für echte Gamer Sony PlayStation 5 Pro Jede Menge Leistung und sogar bereit für 8K: Die PS5 Pro ist die ultimative Spielekonsole. Jetzt das Gaming-Monster sichern und zahlreiche Titel in noch besserer Grafik zocken! Nur 1 € Anzahlung für PS5 Pro

30+ GB Datenvolumen & 5G Plus

bis zu 300 MBit/s

Kein Anschlusspreis Sonderaktion: Jetzt 15 € im Monat sparen ab 39,99 € o2

Häufig gestellte Fragen zum Handytarif mit PS5

Wo bekommt man eine PS5 mit Prämie?

Bei einem Handyvertrag von o2 ist häufig eine PS5 als Prämie enthalten. Entsprechende Deals findet ihr aber auch bei o2-Partner wie Gomibo und der MediaMarkt Tarifwelt. Aber auch Blau (gehört wie o2 zu Telefonica) hat die PlayStation 5 häufig im Angebot mit Handytarif.

Ist die PlayStation 5 Pro bei o2 günstiger?

Bei o2 findet ihr immer wieder Deals, mit denen ihr günstiger an ein Bundle aus Tarif und Ps5 Pro kommt. Meist ist die Konsole dadurch effektiv günstiger – also wenn man die regulären Tarifkosten vom Gesamtpreis abzieht.

Wann kommt die PlayStation 6 raus?

Noch ist unklar, wann uns der Nachfolger der PS5 erwartet. Vermutlich wird es noch bis 2028 dauern, ehe ihr mit einer PS6 rechnen könnt.

