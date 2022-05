Redmi Note 11T Pro 5G launching on 24 May, 2022 in China.



- LCD display

- 144Hz refresh rate

- Dimensity 8100

- 3.5mm audio jack

- 5000mAh 67 watt

- Side mounted fingerprint scanner