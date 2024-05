Unmögliche Panne in iOS 17.5: Vor Jahren gelöschte Fotos plötzlich zurück

Das Wichtigste in Kürze:

iOS 17.5 lässt offenbar gelöschte Bilder wieder auftauchen

Berichten zufolge passiert dies auf iPads und iPhones

Die Bilder sollten eigentlich für immer gelöscht sein

Das jüngst ausgerollte Update auf iOS 17.5 beinhaltet offenbar einen mysteriösen Bug: Nach der Installation sollen bei einigen Nutzern Bilder aufgetaucht sein, die sie bereits vor Jahren gelöscht hatten.

Bei betroffenen iPhones zeige die Fotos-App eigentlich lange gelöschte Bilder plötzlich wieder an, heißt es in einem viel beachteten Reddit-Thread. Passiert sei das unter anderem einem Nutzer, der vor Jahren sogenanntes NSFW-Material mit seiner Partnerin aufgenommen habe. Das Kürzel "NSFW" steht für "Not Safe For Work" und in diesem Fall – wie meistens – für Nacktaufnahmen. Nach dem Update auf iOS 17.5 seien die vermeintlich für immer gelöschten Bilder plötzlich wieder aufgetaucht, und zwar unter den aktuellsten Aufnahmen. Hätte der Nutzer inzwischen eine neue Partnerin, wäre er wohl in Erklärungsnot geraten.

Nicht nur iPhones betroffen

Anscheinend tritt das Problem nicht nur auf iPhones auf. Denn auch auf dem – vermutlich auf iPad OS 17.5 aktualisierten – iPad des besagten Nutzers seien gelöschte Bilder wie von Zauberhand wieder zum Vorschein gekommen. Die Ursache dafür ist bislang unklar. Lediglich, dass ein Zusammenhang mit iCloud besteht, ist sehr wahrscheinlich.

Ein anderer Reddit-Nutzer berichtet, er bekomme wiederholt Bilder angezeigt, die er schon vor zehn Jahren in Apples Cloud-Dienst hochgeladen habe. Selbst nach mehrmaligem Löschen sollen die Bilder immer wieder auftauchen. Darüber hinaus enthält der Thread diverse Berichte von Usern, bei denen Aufnahmen von Anfang des Jahres oder aus 2023 wieder erschienen sein sollen.

Löscht Apple Bilder gar nicht für immer?

iCloud beinhaltet zwar ein Sicherheitsnetz, das gelöschte Bilder 30 Tage lang zwischenspeichert, falls ihr es euch doch noch mal anders überlegt. Nach Ablauf der Frist sollten die Aufnahmen jedoch für immer von gelöscht sein.

Dass nun jahrealte, von iPhone-Nutzern gelöschte, Bilder plötzlich wieder auftauchen, wirft große Fragen auf: Wie ist das überhaupt möglich? Löscht Apple die Bilder etwa gar nicht für immer? – hier ist Apple der Öffentlichkeit aus unserer Sicht eine Antwort schuldig. Denn die Fotos einiger Nutzer sind so alt, dass sie definitiv gelöscht hätten sein sollen.

Einige Reddit-User spekulieren, dass das Update Änderungen an der Fotos-App vorgenommen haben könnte. Diese wiederum könnten zu einer Reindexierung der Bilderbibliotheken geführt haben. Nichtsdestotrotz hinterlässt all das ein unbehagliches Gefühl – zumal Apple gern mit dem Schutz eurer Privatsphäre wirbt.