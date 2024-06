Robust und wasserdicht: Bluetooth-Box bei Amazon aktuell zum Top-Preis

Ideal für die warmen Tage: Bei Amazon bekommt ihr aktuell einen robusten und wasserdichten Bluetooth-Lautsprecher zum Top-Preis. Den "Soundcore Motion 300" gibt es bei diesem befristeten Angebot deutlich günstiger.

Bei Amazon könnt ihr momentan die Bluetooth-Box "Soundcore Motion 300" in Schwarz für nur 59,99 Euro statt ursprünglich 89,99 Euro bestellen. Der Preisverlauf (via idealo.de) zeigt, dass sich das Angebot tatsächlich lohnt. In der Regel zahlt ihr für den Lautsprecher zwischen 70 und 75 Euro. Im Vergleich zum Straßenpreis spart ihr also circa 10 bis 15 Euro.

Der Verkauf wird über Anker (Hersteller) abgewickelt, Amazon übernimmt den Versand. Da der Bestellwert über 39 Euro liegt, könnt ihr als Prime-Mitglied oder auch als Nicht-Kunde versandkostenfrei bestellen.

Wasserdicht und Hi-Res: Das kann der Soundcore Motion 300

Der Soundcore Motion 300 kommt gut an: Nach 1163 Bewertungen steht er bei 4,6 von 5 Sternen. Nutzer loben unter anderem die hochwertige Verarbeitung, den raumfüllenden Klang und die lange Akkulaufzeit.

Für den Sommerurlaub praktisch: Der Soundcore Motion 300 hat eine IPX7-Zertifizierung und kann somit kurzzeitiges Eintauchen in Wasser überstehen. Er gilt als bedingt wasserdicht. Wasserspritzer am Pool können dem Bluetooth-Lautsprecher also in der Regel nichts anhaben.

Highlights des Soundcore Motion 300:

Bluetooth-Stereo-Lautsprecher mit 30 W

robustes Gehäuse mit abnehmbarem Gurt

13 Stunden Akkulaufzeit

IPX7-Zertifizierung: bei kurzzeitigem Untertauchen vor Wasser geschützt

unterstützt Hi-Res-Audio: Sony LDAC + Hi-Res-Audio Wireless für hohe Klangqualität

Smart Tune: passt Klang der Ausrichtung des Lautsprechers an

Wissenswert: Die Marke Soundcore gehört zu Anker. Das Unternehmen ist vor allem für günstige und hochwertige Ladekabel sowie Powerbanks bekannt. Mit Soundcore bedient Anker zudem den Audiobereich erfolgreich. Die Lautsprecher, Earbuds und Kopfhörer gelten als starke Preis-Leistungs-Optionen.