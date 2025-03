Samsung hat mit der Galaxy S25-Serie einen neuen Meilenstein erreicht: In nur 21 Tagen wurden in Südkorea über eine Million Geräte verkauft. Damit ist das S25 das am schnellsten verkaufte Galaxy-Smartphone aller Zeiten und übertrifft den bisherigen Rekordhalter der S-Reihe, das Galaxy S24, das dafür 28 Tage benötigte. Auch das Galaxy Note 10, das 25 Tage brauchte, wurde in den Schatten gestellt.

Schon in der Vorbestellungsphase deutete sich dieser Erfolg an: Innerhalb von 11 Tagen gingen 1,3 Millionen Vorbestellungen ein – eine enorme Nachfrage, die Samsung selbst überrascht haben dürfte. Knapp 10 Tage mehr folgte dann der Rekord, wie ETNews berichtet.

Warum verkauft sich das Galaxy S25 so gut?

Wieso sich die neue S-Reihe so gut verkauft, beantwortet Samsung direkt selbst. Laut Hersteller gibt es drei Hauptgründe für den Erfolg:

Bessere Performance: Der neue Snapdragon-Chip sorgt für mehr Leistung und Effizienz.

Der neue sorgt für mehr Leistung und Effizienz. Leichteres und schlankeres Design: Das Galaxy S25 wiegt nur 162 g .

Das Galaxy S25 wiegt nur . Galaxy AI-Funktionen: Personalisierte KI-Features kommen gut bei den Nutzern an.

Eine Umfrage von Samsung soll zudem zeigen, dass die Performance für viele Käufer der wichtigste Grund für den Wechsel war. Die neuen Modelle sollen auch bei rechenintensiven Aufgaben besser abschneiden als ihre Vorgänger – wie man es bei einer neuen Generation erwartet.

Lese-Tipp: So schneidet das Galaxy S25 Ultra bei Kamera-Experten ab

Galaxy S25 und S25 Ultra: Diese Farben sind Verkaufsschlager

Besonders gefragt ist das Galaxy S25 Ultra, das etwa 50 % der Gesamtverkäufe ausmacht. Das Modell setzt auf ein 200-MP-Kamerasystem und einen Titanrahmen. Besonders beliebt sind die Farben Titanium Silver Blue und Titanium White Silver.

Aktuelle Angebote zum Galaxy S25 Ultra:

Android-König mit Eingabestift Samsung Galaxy S25 Ultra Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Ultra Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

inkl. Galaxy Watch Ultra ab 59,99 € Zum o2-Shop inkl. Vodafone-Tarif (80 GB) ab 49,99 € Zum Logitel-Shop Ohne Vertrag ab 1569,00 € Zu Amazon

Die Standard- und Plus-Modelle Galaxy S25 und Galaxy S25+ verkaufen sich vor allem in den Farben Ice Blue und Silver Shadow gut. Auch wenn sich das Design der gesamten Serie nur minimal verändert hat, kommen die neuen Farben offenbar gut an.

Ob die Serie diesen Erfolg auch außerhalb Südkoreas wiederholen kann, bleibt abzuwarten.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht