Samsung Galaxy A16 5G startet in Deutschland: Großes Display, kleiner Preis

Samsung hat heute per Pressemitteilung ein neues Smartphone angekündigt. Das Samsung Galaxy A16 5G startet ab sofort in den Verkauf und richtet sich vor allem an Einsteiger, die ein günstiges Galaxy-Smartphone möchten.

Mit dem Galaxy A16 5G bringt Samsung ein weiteres Einsteiger-Smartphone nach Deutschland, das besonders durch sein großes AMOLED-Display auffällt. Der 6,7-Zoll-Bildschirm bietet mit Full-HD+ eine scharfe Auflösung und zudem eine adaptive Bildwiederholrate von 90 Hz, was für flüssige Darstellungen und angenehmes Scrollen sorgt.

Galaxy A16 5G: Kamera und Performance im Überblick

Die Rückseite des Smartphones beherbergt ein Triple-Kamera-Setup, das sich für vielseitige Aufnahmen eignet: Eine 50-MP-Hauptkamera, eine 5-MP-Ultraweitwinkelkamera sowie eine 2-MP-Makrolinse sorgen dafür, dass ihr in verschiedenen Situationen passende Fotos schießen könnt. Die Frontkamera liefert Selfies mit 13 MP. Am vielversprechendsten ist hier das Hauptobjektiv.

Leistungstechnisch wird das Galaxy A16 5G vom Exynos 1330-Chip angetrieben, der für alltägliche Aufgaben sowie leichte Spiele ausreichend Power bietet. Je nach Speicherausführung (128 GB/256 GB) stehen außerdem 4 bzw. 8 GB RAM zur Verfügung. Der interne Speicher ist zudem per microSD-Karte erweiterbar.

Ein 5.000 mAh großer Akku versorgt das Galaxy A16 5G über den Tag mit Energie. Samsung nennt eine Laufzeit von bis zu 18 Stunden bei Videowiedergaben. Laden lässt sich das Smartphone mit bis zu 25 Watt – allerdings nur per Kabel. Wireless Charging bleibt Premium-Modellen wie dem Galaxy S24 vorbehalten. Ein Ladegerät müsst ihr separat erwerben, da es nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Lobenswert: Langfristige Updates

Ab Werk läuft Android 14 mit Samsungs Oberfläche One UI 6.1 auf dem Galaxy A16 5G. Für eine langfristige Nutzung ist gesorgt: Das Modell bekommt nämlich 6 Jahre System- und Sicherheitsupdates. Das ist in dieser Preisklasse top.

Mit seiner IP54-Zertifizierung ist das Galaxy A16 5G zudem gegen Spritzwasser und Staub geschützt, was im Budget-Bereich nicht unbedingt garantiert ist.

Verfügbarkeit und Preise

Das Galaxy A16 5G ist ab sofort in drei Farben erhältlich: Blue Black, Light Gray und Light Green. Die Preise beginnen bei 229 Euro für die kleinere Variante mit 4 GB RAM und 128 GB Speicher. Wer die größere Version mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher bevorzugt, zahlt 309 Euro.