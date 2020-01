Macht Samsung das Galaxy A51 noch zukunftssicherer? Das neue Mittelklasse-Modell erscheint angeblich in einer weiteren Ausführung, die noch mehr kann als die bereits offiziellen Konfigurationen. Womöglich bietet die neue Version sogar mehr Leistung.

Samsung soll an einem Smartphone mit der Bezeichnung SM-A516N arbeiten, wie SamMobile berichtet. Das Handy besitzt angeblich 128 GB internen Speicher – und soll den 5G-Standard unterstützen. Einen Hinweis darauf soll das N in der Modellbezeichnung liefern. Schon zuvor hat Samsung damit Geräte markiert, die in Südkorea mit 5G in den Handel gelangt sind.

Passendes Produkt Samsung Galaxy A51

Zwei Lösungen für das Galaxy A51

Möchte Samsung das Galaxy A51 mit 5G ausstatten, hat das Unternehmen zwei Möglichkeiten. Der im A51 verbaute Chipsatz Exynos 9611 verfügt nämlich nur über ein LTE-Modem. Eine Lösung wäre, dass Samsung ein 5G-Model zusätzlich in dem Smartphone verbaut. Das Bauteil benötigt allerdings Platz und könnte daher Nachteile mit sich bringen – beispielsweise einen etwas kleineren Akku.

Alternativ kann Samsung dem Galaxy A51 auch einen Chipsatz spendieren, der von Haus aus über ein 5G-Modem verfügt. Davon hat das Unternehmen allerdings noch nicht so viele vorgestellt – genauer gesagt nur einen. Es wäre daher möglich, dass der Hersteller seinem Handy ein Upgrade auf den Exynos 980 spendiert. Der Prozessor ist für die gehobene Mittelklasse gedacht und bringt mehr Leistung als der Exynos 9611 mit.

Ein Nachteil für euch

Der Exynos 980 dürfte ohnehin die klügere Wahl für Samsung sein, da diese Lösung wohl zu einem geringeren Energieverbrauch führt. Egal, wofür sich Samsung entscheidet, einen Nachteil hat die Aktion für euch sehr wahrscheinlich: Ein A51 mit 5G-Unterstützung ist sicherlich teurer als die anderen erhältlichen Ausführungen des Mittelklasse-Handys.

Bis eine mögliche 5G-Variante erscheint, dürfte noch etwas Zeit verstreichen. Hierzulande ist nämlich noch nicht einmal die LTE-Version des Samsung Galaxy A51 erhältlich. Mitte Januar erfolgt aber schon der Release. Wenn ihr euch zwischen dem A51 und dem Galaxy A71 entscheiden wollt, könnt euch unser Vergleich weiterhelfen.