Galaxy A52 5G: Akkulaufzeit? Wir haben eine gute Nachricht für euch

Spendiert Samsung dem Galaxy A52 5G eine längere Akkulaufzeit? Gerüchte weisen darauf hin, dass sich das Mittelklasse-Smartphone in dieser Hinsicht gegenüber seinem Vorgänger, dem Galaxy A51, ein Stück weit verbessern könnte.

Das Galaxy A50 und A51 entpuppten sich für Samsung als echte Verkaufsschlager. Umso größer sind die Erwartungen an das Galaxy A52, das uns der Hersteller schon bald vorstellen könnte. An Bord soll dann ein Akku mit einer Kapazität von 4500 mAh sein. Dies geht laut "The Tech Guy" aus Daten des chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (TENAA) hervor.

Das wäre ein ordentliches Upgrade von 500 mAh gegenüber dem Galaxy A51 – und eine sehr erfreuliche Nachricht. Denn beim Wechsel vom Galaxy A50 zum A51 ließ Samsung die Akkukapazität noch unberührt. Euch könnte also eine längere Akkulaufzeit erwarten – die bereits beim aktuellen Modell sehr gut ist, wie ihr in unserem Test zum Galaxy A51 lesen könnt.

Galaxy A52 5G: Kleines Datenblatt geleakt

Ob die Info auch für das 4G-Modell oder nur die explizit erwähnte 5G-Variante gilt, ist nicht klar. Das Upgrade dürfte aber auch nötig sein, da der Stromverbrauch im 5G-Betrieb in der Regel etwas höher ist; auch wenn der Effekt bei einem in den Chip integrierten 5G-Modem etwas schwächer sein dürfte. Schade: Das Galaxy A52 soll ohne verbesserte Schnelladetechnologie auskommen.

Das Datenblatt verrät uns zudem, dass das Galaxy A52 5G vermutlich auf ein nahezu randloses 6,46-Zoll-Display mit Punch-Hole-Frontkamera setzt. Die Maße des Smartphones sollen 159,9 cm x 75,1 cm x 8,4 cm sein. Das Design deckt sich mit einem früheren Leak von Steve Hemmerstoffer.

Auf der Rückseite des Geräts sehen wir eine Quad-Kamera. Nähere Angaben zu den einzelnen Sensoren gibt es jedoch nicht; von losen Gerüchten einmal abgesehen. Dafür ist von Dual-SIM-Support die Rede. Außerdem sei Android 11 ab Werk vorinstalliert. Wegen der Anmeldung des Galaxy A52 5G bei TENAA, dürfen wir davon ausgehen, dass Samsung kurz vor der Veröffentlichung des Smartphones steht. Was das Handy zum Release kostet, scheint auch bereits durchgesickert.