Samsung schraubt weiter an der Software seiner beliebten Mittelklasse-Smartphones und verteilt zunehmend ein extra großes Update an das Samsung Galaxy A52 und nun auch das A72. Die Aktualisierung soll besonders die Kamera-Performance verbessern und sogar ein neues Feature mitbringen.

Nutzer der Mittelklasse-Modelle Galaxy A52 und Galaxy A72 von Samsung können sich über ein umfassendes Software-Update freuen, das nicht nur aktuelle Sicherheitslücken schließt. Wie das Portal TizenHelp berichtet, verteilt Samsung das große Update in einigen Ländern mittlerweile an beide Modelle. Neben dem Sicherheitspatch für Juli 2021 verbessert der südkoreanische Hersteller mit der neuen Version unter anderem auch die Bildqualität und -stabilität der Kamera. Außerdem bekommt die Galerie-App ein neues Feature zur nachträglichen Optimierung von Bildern spendiert.

Unsere Empfehlung Anzeige

Samsung Galaxy S20 FE

+ o2 Free M 20 GB 1 Monat unlimited GB geschenkt! (Erster Monat mit unbegrenztem Datenvolumen)

Rufnummernmitnahme (Einfach, schnell und problemlos)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 34,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Samsung Galaxy A52 und 72: Juli-Update liefert viele Fixes und neues Feature

Das Juli-Update mit den Build-Nummern "A525MUBU2AUF3" (Galaxy A52) und " A725FXXU2AUF3" (Galaxy A72) überrascht mit einer Größe von über 1,2 GB und umfassenden Patch-Informationen. Samsung hat neben der allgemeinen Stabilität der Kamera-App und der Bildqualität noch an anderen Stellen Hand angelegt. Auch die Anrufqualität und die Stabilität der Gesichtserkennung sollen sich mit der Aktualisierung verbessern. Die Seite Sammyfans berichtet zudem, dass einige Probleme für Android-Auto-Nutzer behoben wurden.

Damit aber nicht genug, denn die Modelle der A-Serie bekommen mit der Funktion "Überarbeitete Bilder anzeigen" ein neues Feature in der Galerie-App. Die bereits von den Flaggschiffen der Galaxy-S21-Serie bekannte Funktion analysiert Bilder mithilfe von KI und verbessert die Auflösung, Helligkeit, Farbe und Schärfe für eine optimale Darstellung.

Update für das Galaxy A52 und A72 auch in Deutschland?

Den Berichten zufolge wurde das Update zunächst in Bolivien, Panama und Indien an das Galaxy A52 und nun auch das Galaxy A72 verteilt. Die deutsche Update-Übersicht von Samsung zeigt, dass zumindest der Patch für das Galaxy A52 bereits am 06. Juli veröffentlicht wurde, während das Galaxy A72 noch keinen ausführlichen Eintrag besitzt. Das beliebte A52 gilt allgemein als ein Kandidat für monatliche Sicherheitspatches. Das größere A72 wird hingegen auf der vierteljährlichen Ebene eingeordnet. Hier könnte es also noch etwas dauern, bis das Update auf eurem Smartphone ankommt.

Auch interessant: Samsung Galaxy A72 im Test

Grundsätzlich kommen Aktualisierungen nicht bei allen Geräten gleichzeitig am Tag der Veröffentlichung an, sondern werden in Wellen verteilt. Prüft am besten manuell unter "Einstellungen" | "Software-Update" oder "Biometrische Daten und Sicherheit" | "Sicherheitsupdate" , ob ein neuer Patch verfügbar ist.