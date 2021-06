Samsung hat mal wieder ein Update für das Galaxy A52 ausgerollt. Die jüngste Aktualisierung beinhaltet ein Feature, dass all eure Bilder verbessern kann. Und zwar auch jene, die sich bereits in eurer Galerie befinden.

Dies geht aus einem Bericht von SamMobile hervor. Demnach führt das Update eine sogenannte Remaster-Option ein. Diese stehe Besitzern des Galaxy A52 in der "Samsung Gallery"-App zur Auswahl und optimiere darin gespeicherte Bilder auf Knopfdruck. Lediglich einen Button müsst ihr dafür also betätigen. Auf einigen anderen Samsung-Smartphones ist das bereits seit Längerem möglich.

Galaxy A52: Update für Bequeme?

Nachträglich Fotos bearbeiten konntet ihr in der "Samsung Gallery"-App natürlich schon zuvor. Nicht jeder dürfte allerdings die Muße haben, sich mit den dafür notwendigen manuellen Einstellungen intensiv zu beschäftigen. Der neue Button erspart euch das, einfach antippen und fertig.

So viel Bequemlichkeit hat allerdings nicht nur Vorteile: Wie gut das Ergebnis am Ende aussieht, ist sicherlich auch ein wenig Glückssache. Aber: Der Einsatz kann sich durchaus lohnen. Anpassungen nimmt euer Galaxy A52 dabei zum Beispiel an der Belichtung und der Klarheit der Bilder vor. Und: Das Feature steht nicht nur für Fotos zur Verfügung, die ihr mit der Hauptkamera aufgenommen habt. Auch Selfies profitieren auf Wunsch davon.

Was das Galaxy-A52-Update noch beinhaltet

Die Remaster-Option ist nicht die einzige Verbesserung, die das Update eurem Galaxy A52 beschert. Auch Optimierungen an der Anruf- und Foto-Qualität sowie der Kamera-Stabilität sollen im Changelog auftauchen. Allerdings ist das öfter der Fall, sodass unklar ist, ob sich die genannten Punkte tatsächlich verbessert haben oder Überbleibsel aus früheren Updates sind.

Laut SamMobile soll sich aber die Gesichtserkennung des Galaxy A52 verbessert haben. Das Smartphone erkenne euch nach dem Update zuverlässiger als zuvor. Die Aktualisierung rolle derzeit in diversen Ländern aus und sollte dementsprechend auch Deutschland zeitnah erreichen.

Wie üblich könnte aber ein wenig Geduld gefragt sein, da Updates dieser Art immer in Wellen ausrollen. Beachtet außerdem, dass Samsung bisher offenbar nur die 4G-Version des Galaxy A52 bedient. Es dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein, bis auch das 5G-Modell an der Reihe ist.