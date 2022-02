Samsung Galaxy A53 5G: Die Veröffentlichung rückt näher

Das Galaxy A53 5G dürfte von vielen Samsung-Fans fast genauso ungeduldig erwartet werden, wie die neue Flaggschiffreihe. Zum Glück soll das Mittelklasse-Smartphone nicht mehr lange auf sich warten lassen. Samsung hat das Handy nun offiziell zertifizieren lassen.

Bei Samsung dürfte sich in den nächsten Wochen und Monaten einiges tun. Bereits bestätigt wurde ein Unpacked-Event am 9. Februar, auf dem uns wohl das Galaxy S22 (alle Gerüchte im Überblick) vorgestellt werden dürfte. In nicht allzu ferner Zukunft dürfte Samsung uns aber noch ein weiteres heiß ersehntes Smartphone präsentieren – das Samsung Galaxy A53 5G. Mysmartprice berichtet, dass das Mittelklasse-Handy offiziell bei der amerikanischen Kommunikationsbehörde FCC und in die Datenbank des thailändischen NBTC eingetragen wurde.

Zertifizierungseintrag verrät neues Detail

Das Samsung Galaxy A53 5G ist nicht das erste Mal in offiziellen Datenbanken aufgetaucht. Zuvor wurde es bereits bei der 3C-Zertifizierung und sogar in der Geekbench-Datenbank gesichtet. Dadurch sind mittlerweile viele unbestätigte Details bekannt.

So soll das Galaxy A53 5G zum Beispiel mit einem 6,46-Zoll-AMOLED-Display ausgestattet sein, das in Full-HD-Plus auflöst und dazu eine Bildwiederholrate von maximal 120 Hertz mit sich bringt. Weiterhin sollen ein Exynos-1200-Chipsatz und ein großer 4860-mAh-Akku verbaut sein. Die Quad-Kamera auf der Rückseite soll zudem über einen 64-MP-Hauptsensor verfügen.

Durch die neuen Informationen wissen wir nun auch, dass das Samsung-Handy (mit Vertrag) mit einem 25-Watt-Schnellladenetzteil ausgestattet sein soll und über einen USB-C-Anschluss verfügt. Bedenkt bitte, dass es sich bei diesen Angaben um unbestätigte Gerüchte handelt, dennoch dürft ihr sie unserer Meinung nach als durchaus realistisch einordnen.

Launch im März oder April?

Die zahlreichen Eintragungen bei den Zertifizierungsbehörden weisen unmissverständlich darauf hin, dass Samsung die letzten Schritte zur Veröffentlichung des Galaxy A53 5G einleitet. Dass das Smartphone uns aber noch im selben Monat wie das Galaxy S22 präsentiert wird, dürfte unwahrscheinlich sein. Branchenkenner gehen eher von einer Vorstellung im März oder sogar erst im April aus. Wir bleiben an der Sache dran und berichten euch, sobald sich der Zeitraum genauer eingrenzen lässt.