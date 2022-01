Seit Wochen ist die Smartphone-Szene in Aufruhr über Samsungs nächsten großen Aufschlag. Alle warten auf das Galaxy S22. Jetzt macht es der Hersteller offiziell – zumindest den Termin zur Ankündigung der neuen S-Reihe. Am 9. Februar findet das "Galaxy Unpacked"-Event statt.

Die Event-Einladung von Samsung liest sich vielversprechend bis euphorisch: "Echte Innovationen entwickeln sich nicht einfach mit der Welt – sie formen die Welt". Dass es um das neue Galaxy S22 geht, ist so gut wie sicher: Der Hersteller lädt dazu ein "die bemerkenswerteste S-Serie, die je entworfen wurde" kennenzulernen. Na dann mal los, Samsung.

Unsere Empfehlung Anzeige

100 € gespart*

Samsung Galaxy S21 FE 5G

+ o2 Free M Boost 40 GB

+ Samsung Galaxy Buds 2 100 € Wechselbonus! (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

Mit CONNECT-Funktion (bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets)

40 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 36,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Früher Start, die ersten Gerüchte

Noch vor zwei Jahren fanden Samsungs Unpacked-Events zumeist Ende Februar statt. Die Ankündigung im vergangenen Jahr rutschte sogar in den Januar. 2022 müssen Fans sich nun wieder ein bisschen länger gedulden: Am 9. Februar um 16 Uhr deutscher Zeit startet die Präsentation. Wie bei mittlerweile allen Smartphone-Enthüllungen sind in den vergangenen Wochen bereits einige Gerüchte zur Ausstattung, zum Design und zum Preis des Galaxy S22 aufgetaucht. Welche sich davon als tatsächlich wahr herausstellen, erfahren wir final am besagten Termin.

Zuletzt spekulierte das Netz über die voraussichtlichen Preise des Galaxy S22 sowie der Plus- und Ultra-Variante. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, wäre es keine große Überraschung, da diese sich ungefähr im Rahmen dessen bewegen, was wir bereits für das Galaxy S21 (zum Test) zum Start ausgeben konnten. Gerüchte rund um Design und Ausstattung der neuen S22-Reihe sind mit Vorsicht zu genießen: Erste Render-Bilder, die über Twitter veröffentlicht wurden, zeigen zumindest ein dem Vorgänger recht ähnliches Aussehen. Alle weiteren Infos findet ihr in unserer großen Galaxy-S22-Gerüchteübersicht.

Die Regeln des Lichts brechen

Etwas spannender dürfte es aber sein, sich statt auf Gerüchte auf das neue Teaser-Video zum Galaxy S22 zu konzentrieren: Hier bleibt Samsung zwar kryptisch und zeigt kein identifizierbares Smartphone, spielt mit den darin gezeigten Szenen und Aussagen aber stark auf eine Weiterentwicklung von Kamera- und Video-Modi des Galaxy S22 an. "Durchbrich die Nacht", heißt es, und "Brich die Regeln des Licht".

Womöglich zieht Samsung hier auch noch die letzten Register, um die sowieso schon sehr starke Kamera des Galaxy S21 Ultra (zum Test) noch weiter zu verbessern. Einiges Aufsehen hatte bezüglich seines Kinomodus bei der Videoaufnahme das iPhone 13 (hier mit Vertrag) erregt – nicht auszuschließen, dass Samsung diese Lücke schließen und mit dem Galaxy S22 auch das letzte Bisschen aus Kamera-Hardware und -Software holen könnte. Und da das Licht im Teaser-Video so oft erwähnt wird, erwarten wir in jedem Fall einen beeindruckenden Nachtmodus – sowohl für Fotos als auch für Videos.