Samsung Galaxy A53: Diese Farben können sich sehen lassen

Eine bekannte Quelle hat uns neue Informationen zum Galaxy A53 geliefert. Allem Anschein nach spendiert Samsung dem Mittelklasse-Smartphone zwei bislang unbekannte Farbvarianten. Damit ist mittlerweile fast alles enthüllt.

Obwohl es noch keine offizielle Ankündigung gibt, dürfte es wohl nicht mehr lange dauern, bis Samsung das Galaxy A53 vorstellt. Immerhin haben fleißige Leaker mittlerweile zahlreiche technische Details und Ausstattungsmerkmale im Netz verbreitet. Die neueste Veröffentlichung stammt von Winfuture und zeigt uns das Galaxy A53 in zwei weiteren Farbvarianten. Bekannt waren uns bereits Schwarz und Weiß. Darüber hinaus soll es nun auch noch die Farben Blau und Orange (Peach) geben. Letztere wäre komplett neu in der Modellreihe und sieht zumindest in unseren Augen sehr gut aus.

Samsung Galaxy A53 5G Colour Options ✌️

White/Black/Blue/Orange pic.twitter.com/fCo7psvWGx — Sam (@Shadow_Leak) February 25, 2022

Galaxy A53: Samsungs Bestseller bereitet sich für die nächste Runde vor

Das Galaxy A52 (hier im Test) zählt nicht ohne Grund zu Samsungs Verkaufsschlagern. Das Smartphone vereint eine gute Ausstattung mit hervorragender Verarbeitung und kostet dabei deutlich weniger als die Galaxy-S-Flaggschiff-Reihe. Der Nachfolger wird daher bereits sehnsüchtig von den Fans erwartet.

Sollten die Gerüchte sich bewahrheiten, so ist das Galaxy A53 unter anderem mit einem 6,5-Zoll-AMOLED-Display ausgestattet. Das soll in Full-HD+ auflösen, eine Bildwiederholrate von 120 Hertz aufbringen und einen Fingerabdrucksensor beherbergen. Als Chipsatz käme der Exynos 1200 infrage, der zwar nicht mit dem Prozessor des Galaxy S22 (hier mit Vertrag) mithält, aber dennoch eine ordentliche Performance abliefern dürfte. Der Arbeitsspeicher soll 8 GB betragen und die interne Speicherkapazität dürfte mindestens 128 GB groß sein.

Die Highlights des Galaxy A53 dürften eine 64-MP-Quad-Kamera auf der Rückseite und ein üppiger 5000-mAh-Akku sein. Die bisherigen Leaks deuten darauf hin, dass Letzterer außerdem über eine 25-Watt-Schnellladefunktion verfügt.

Ist es im März so weit?

Ein offizielles Vorstellungsdatum zum Galaxy A53 gibt es noch nicht. Genau genommen hat Samsung das Smartphone bislang nicht einmal bestätigt. Branchenkenner gehen jedoch davon aus, dass es nächsten Monat bereits so weit sein könnte. Spätestens nach der Auslieferung des Galaxy S22, die für Mitte März vorgesehen ist, könnt es so weit sein. Dann erfahren wir sicher auch alles zum Preis und dem Verkaufsstart.