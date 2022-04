Samsung Galaxy A54: Sieht es so schick aus wie in diesem Video?

Kaum ist das Galaxy A53 auf dem Markt, beschäftigt sich die Gerüchteküche mit dem Nachfolger. Das Galaxy A54 ist zwar wohl noch knapp ein Jahr von seinem Release entfernt, doch ein Designer zeigt uns in einem Video bereits jetzt, wie es aussehen könnte.

Entstanden ist das Video zum Galaxy A54 aus einer Kooperation zwischen LetsGoDigital und dem YouTube-Channel Technizio Concept, hinter dem sich Designer Parvez Khan verbirgt. Beide Seiten sind in der Vergangenheit bereits häufiger mit ähnlichen Konzepten in Erscheinung getreten, zum Beispiel zum S22 Ultra. Nun präsentieren sie uns also ein mögliches Design für das Galaxy A54:

Beachtet, dass es sich dabei nicht um einen Leak handelt. Der Look ist vor allen von den Ideen des Designers bestimmt, der sich dabei aber in einem realistischen Rahmen bewegt und sowohl aktuelle Trends als auch den bisherigen Look der A-Serie berücksichtigt.

Premium-Look für das Galaxy A54?

Das gezeigte Galaxy-A54-Design wäre allein deshalb schon erfrischend, weil das A53 noch größtenteils wie sein Vorgänger und sogar wie das Modell davor aussieht . Es wäre also höchste Zeit für einen neuen Look.

Dafür sorgen möchte Technizio Concept unter anderem durch dünnere und gleichmäßige Display-Ränder an allen Seiten, wie wir sie von Samsung-Handys (mit Vertrag hier) der Oberklasse kennen.

Auf der Rückseite des Galaxy A54 habe Parvez Khan das Kamera-Design von Galaxy A53 und S22 Ultra vermischt, wie LetsGoDigital schreibt. Die Linsen sind zwar nicht wie beim High-End-Modell direkt in das Gehäuse eingelassen, das Kamera-Modul dafür aber enorm dünn:

Galaxy A54: So könnte das neue Kamera-Design aussehen (© 2022 LetsGo Digital / Technizo Concept )

Auffallend sind zudem die großen Linsen, die weit aus dem Modul ragen. Einen Fingerabdrucksensor auf der Rückseite gibt es nicht, denn dieser soll sich wie bisher unter dem Display befinden. Insgesamt gefällt uns das vorgeschlagene Design für das Galaxy A54 sehr gut und wir würden uns freuen, wenn das Gerät tatsächlich so aussähe. Was meint ihr?