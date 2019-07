Samsung Galaxy Fold Release endlich offiziell: Ist die Posse nun vorbei?

Mit dem Samsung Galaxy Fold Release haben sich die Südkoreaner nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Wenige Tage vor dem eigentlich geplanten Veröffentlichungsdatum am 26. April wurde dieser auf unbestimmte Zeit verschoben – Tester hatten ausgerechnet mit dem faltbaren Bildschirm starke Probleme. Nachdem Samsung nach monatelanger Arbeit eine Lösung gefunden hatte, haben die Smartphone-Bauer heute das endgültige Release angekündigt: Es kommt im September.

Drei Monate sind nun vergangen. Drei Monate, in denen Samsung das Problem beheben musste, dass das faltbare Display so anfällig für Schäden ist. Außerdem war das faltbare Smartphone nicht davor geschützt, dass Staub in das Gerät eindringen kann. So kam es dazu, dass bei einem Tester schon nach einem Tag eine Beule im Display entstand. Und das genau an der Stelle, wo das Display gefaltet wird.

Zuletzt hieß es, dass Samsung die Probleme behoben hatte, aber ein Release frühestens zum Weihnachtsgeschäft erwartet werde. Die Lösung sei gewesen, die Schutzfolie um das gesamte Display zu spannen, damit sie sich nicht so einfach ablösen lässt. Jetzt geht es also doch viel schneller. Und was hat Samsung nun verbessert?

Unsere Empfehlung Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy Fold Release im September

Klar ist: Ihr bekommt ein faltbares Smartphone mit einer Displaygröße von 7,3 Zoll. 12 Gigabyte Arbeitsspeicher sollen dafür sorgen, dass das Multitasking auf dem großen Bildschirm auch problemlos funktioniert. Zudem hat Samsung im Galaxy Fold insgesamt sechs Kamera-Linsen verbaut. Drei auf der Rückseite, zwei innen und eine auf dem 4,6 Zoll-Bildschirm auf der Außenseite.

Um das Display zu schützen, hat Samsung – wie zuvor schon durchgesickert war – die Schutzfolie über den Rand gezogen. So soll sie sich nicht mehr lösen können. Außerdem hat der Smartphone-Hersteller beim Galaxy Fold neue Schutzmechanismen verbaut, die das faltbare Smartphone vor dem Eindringen von Schmutz und Staub schützen sollen. Zudem wurde der Raum zwischen Gelenk und Körper des Smartphones reduziert.

Jetzt also September – wir sind wirklich gespannt, ob das Smartphone dann auch hält, was es verspricht. Ein genaues Datum hat Samsung noch nicht verraten, der Preis für den Marktstart in den USA haben die Südkoreaner auf 1.980 Dollar festgesetzt, das sind etwa 1.780 Euro.

Das 7,3 Zoll große Hauptdisplay. (© 2019 Samsung)

Samsung hat das Problem mit dem faltbaren Smartphone offenbar gelöst. (© 2019 Samsung)

Mit dem kleineren Bildschirm könnt ihr das Galaxy Fold als normales Smartphone nutzen. (© 2019 Samsung / Curved)









Samsung Galaxy Fold: Die technischen Daten

Dass wir uns trotz allem auf das Samsung Galaxy Fold Release freuen, liegt nicht nur am faltbaren Display, sondern auch an den anderen Highlights, die Samsung im Smartphone verbaut hat. Hier die Details im Überblick: