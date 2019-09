Samsung Galaxy M30s mit Riesen-Akku hat ein Release-Datum

Mit dem Samsung Galaxy M30s erwartet uns in Kürze ein neues Smartphone aus Südkorea, das vermutlich zu einem günstigen Preis in den Handel kommt. Der Hersteller hat mittlerweile bekannt gegeben, ab welchen Tag wir alles über das M30s erfahren werden. Zudem gibt es bereits Hinweise auf das größte Highlight des Handys.

Das Galaxy M30s wird am 18. September 2019 enthüllt. Dies hat Samsung nun via Twitter bekannt gegeben. Offenbar findet die Enthüllung in Indien statt. Es bleibt also offen, in welchen Regionen das Handy erscheinen wird. In dem Tweet bezeichnet der Hersteller sein Smartphone zudem als "Monster" – und liefert damit einen relativ eindeutigen Hinweis auf ein Feature.

Unsere Empfehlung Samsung Galaxy Note 10+

Monster-Laufzeit?

Der Hashtag "GoMonster" dürfte kaum bedeuten, dass das Galaxy M30s aus vielen verschiedenen Smartphone-Teilen zusammengenäht wurde – immerhin ist nicht von einem "Frankenstein-Monster" die Rede. Viel mehr spielt der Hersteller damit auf den besonders großen Akku an.

Im Tweet verrät Samsung selbst, dass der Energiespeicher eine Kapazität von 6000 mAh bietet. Dieser Wert ist deutlich höher als bei den meisten Smartphones. Eine Laufzeit von zwei Tagen dürfte mit dem M30s also durchaus möglich sein. Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy A50 setzt auf einen 4000-mAh-Akku und hielt in unserem Test mit einer Ladung etwas länger als einen Tag lang durch.

Monster-Kamera?

Auf der offiziellen Webseite des Galaxy M30s hat Samsung noch ein weiteres Detail verraten – aber wohl eher versehentlich. Lesen wir den Teaser-Text der Webseite aus, ist nämlich von einer Triple-Kamera mit 48 MP die Rede. Allerdings geht aus dem Eintrag noch nicht hervor, aus welchen Linsen diese zusammengesetzt ist. Laut Gerüchten sind es ein Weitwinkel- und ein Ultra-Weitwinkel-Objektiv sowie ein Tiefensensor. Letzterer verbessert etwa den Bokeh-Effekt (unscharfer Hintergrund bei Porträts).

Laut Android Authority misst das Display 6,4 Zoll in der Diagonale und löst in Full HD Plus auf. Somit dürfte das Galaxy M30s ähnlich groß sein wie das Samsung Galaxy S10+. Auf der Rückseite des M-Smartphones befindet sich außerdem ein Fingerabdrucksensor. Als Herzstück ist angeblich ein Exynos 9611 eingesetzt – ein Mittelklasse-Chipsatz. Noch ist aber unbekannt, wie teuer dieses Gesamtpaket werden wird. Bleibt nur zu hoffen, dass Samsung keinen Monster-Preis für das Smartphone verlangt.