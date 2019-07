Samsung Galaxy: Mit Android Q kommt auch One UI 2.0

Die vorletzte Beta Version von Android Q ist schon draußen und mit Spannung fiebern wir dem Release von Googles Betriebssystem im 3. Quartal 2019 entgegen. Doch das nahende Update ist nicht die einzige Neuerung, die auf uns zukommt. Denn mit Android Q soll Samsung seine Galaxy-Smartphones mit One UI 2.0 ausstatten – und das Galaxy S11 kommt sogar mit One UI 2.1.

Exklusiv berichtet das der Samsung-Expertenblog sammobile, der diese Informationen von Insidern bestätigt wissen will. Dabei sei es allerdings keine wirklich große Überraschung, dass zeitgleich mit dem neuen Android Update auch eine neue Version von Samsungs User Interface erscheinen soll.

Das war tatsächlich auch schon so, als Android Pie veröffentlicht wurde. Damals erhielten die Samsung-Nutzer das One UI 1.0 und das Galaxy S10 wurde mit dem One UI 1.1 ausgestattet. Also vom Ablauf ziemlich ähnlich – doch was für Neuerungen erwarten die User mit dem Samsung-Update?

Unsere Empfehlung Samsung Galaxy A80

Welche Funktionen bekommen die Samsung Galaxys mit One UI 2.0?

Beim Smartphone-Hersteller aus Südkorea sind neue Funktionen bei einer neuen Version der eigenen Custom-Rom dabei eigentlich Standard. Bei One UI 1.0 kamen mehrere große und kleine Features dazu – sowie Bixby Routines für das Galaxy S10 mit dem One UI 1.1. Was diesmal alles neu sein wird, ist laut sammobile noch nicht bestätigt.

Dennoch soll bereits feststehen, dass One UI 2.0 alle Features rund um das Thema Gesundheit beinhalten soll, die Google bei der Entwicklerkonferenz vor rund zwei Monaten im Mai vorgestellt hat. So soll es unter anderem möglich sein, ablenkende Apps stumm zu schalten – ein Feature für Digital Detox sozusagen.

Wann Samsung die neue Version seiner Benutzeroberfläche für die Galaxy Smartphones an den Nutzer bringt, steht allerdings noch in den Sternen. Doch nachdem One UI 1.0 ziemlich zeitnah zu Android Pie erschien, könnte es auch dieses Mal sehr schnell gehen. Noch mehr also, worauf wir uns in diesem Herbst freuen dürfen.