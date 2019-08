Samsung Galaxy Note 10: Erstes Update verbessert Kamera und mehr

Das Samsung Galaxy Note 10 erscheint in Deutschland am 23. August 2019. Der Hersteller rollt aber bereits jetzt ein erstes großes Update aus. Damit könnt ihr von Beginn an einige Funktionen besser nutzen.

Wenn ihr euer Galaxy Note 10 einrichtet, dürftet ihr direkt auf ein Update mit einem längeren Änderungsprotokoll stoßen, berichtet SamMobile. Demnach hat Samsung eine Aktualisierung der Firmware (Kennnummer: N97*FXXU1ASH5) veröffentlicht, die die Fotoqualität verbessert. Auch die Kamera-Stabilität hat der Hersteller optimiert. Das Note 10+ erhält dieses Update ebenfalls, dessen Kamera Experten als beste im Smartphone-Segment ausgezeichnet haben.

Fingerabdrucksensor zuverlässiger

Das Update adressiert außerdem den Touchscreen und den Ultraschall-Fingerabdrucksensor des Galaxy Note 10. Insbesondere letztere Korrektur dürfte euch freuen. Jenes Feature bereitete vielen Nutzern des Galaxy S10 bei dessen Marktstart noch arge Probleme. Was Samsung im Detail verbessert, das geht aus dem Changelog allerdings nicht hervor.

Teil des Pakets für das Galaxy Note 10 ist auch das Sicherheitsupdate für August. Ihr nutzt vom ersten Moment an also ein Smartphone, auf dem alle Lücken im Betriebssystem Android geschlossen sind; zumindest, diejenigen die Google bis Ende Juli bekannt waren. Den Sicherheitspatch verteilt der Hersteller derzeit auch für das Samsung Galaxy S10 und andere Samsung-Smartphones.

Leistung des Galaxy Note 10 optimiert?

Das Update für das Galaxy Note 10 und das Note 10+ rolle derzeit bereits auf vielen europäischen Märkten aus. Deutschland wird allerdings nicht explizit erwähnt. Wie bereits erwähnt, sollte euer neues Smartphone euch aber unmittelbar auf den Patch aufmerksam machen, wenn ihr das Gerät eingerichtet habt.

Alternativ könnt ihr auch manuell nachschauen: Öffnet dazu die Einstellungen und wischt nach ganz unten. Dort findet ihr den Punkt "Software-Updates". Euer Smartphone sucht jetzt, ob es eine neue Firmware gibt.

Unklar ist, ob Samsung auch bereits in puncto Leistung Optimierungen vorgenommen hat. Der verbaute Chip Exynos 9825 bietet angeblich zumindest noch Raum für Verbesserungen. In einem ersten Leistungsvergleich der Prozessoren unter Laborbedingungen landete das Samsung Galaxy Note 10+ hinter dem Galaxy S10+ und iPhone Xs Max.