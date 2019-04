Samsung Galaxy S10 Plus nun in allen Farben in Deutschland erhältlich

So sieht das Samsung Galaxy S10 Plus in "Ceramic White" aus

Aus zwei mach fünf: Das Samsung Galaxy S10 Plus steht im Online-Shop von Samsung ab sofort in allen möglichen Farben zur Verfügung. Zum Start war das Top-Smartphone hierzulande nur in zwei Farben erhältlich. Außerdem gibt es Kopfhörer obendrauf.

Drei Farbvarianten sind neu hinzugekommen: "Prism Black", "Prism Green" und "Prism White". Alle drei neuen Versionen des Samsung Galaxy S10 Plus gibt es nur mit einem internen Speicherplatz der Größe 128 GB. Der Preis für alle drei Modelle liegt bei 999 Euro. Entsprechend dürften sich viele Nutzer ärgern, die das Smartphone direkt zum Release erworben haben und jene Speicherkapazität nicht auswählen konnten.

Kopfhörer als Dankeschön

Zum Marktstart gab es das Galaxy S10 Plus nur in den Farben "Ceramic White" und "Ceramic Black". Als Speichergrößen standen bislang 512 GB oder 1 TB zur Auswahl. Für diese Farben gilt das auch weiterhin; der Preis für 512 GB beträgt 1249 Euro, für 1 TB sogar stolze 1599 Euro. Dazu kommt noch, dass Samsung Käufern des Galaxy S10 Plus aktuell Kopfhörer hinzugibt. Im Rahmen der sogenannten "Danke Deals" erhaltet ihr die AKG Y500 Wireless ohne Aufpreis hinzu, die sonst 149 Euro kosten.

Laut der Verbraucherschützer von "Consumer Report", dem US-Pendant zur Stiftung Warentest, ist das Galaxy S10 Plus zurzeit das beste Smartphone auf dem Markt. Die Tester loben vor allem die Kameras und die Widerstandsfähigkeit des Gerätes. Wie sich das Vorzeigemodell von Samsung im Alltag bewährt, könnt ihr in unserem Testbericht nachlesen.