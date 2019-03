Samsung Galaxy S10 Plus soll die "Tonight Show" filmen

Das Samsung Galaxy S10 Plus bietet eine Triple-Kamera auf der Rückseite

Eine ganze Folge der "Tonight Show" wird mit dem Galaxy S10 Plus gefilmt: Für seine Ausgabe am 25. März 2019 hat sich Moderator Jimmy Fallon einen besonderen Partner ins Boot geholt – Samsung. Es wird spannend zu sehen, wie die Sendung aussieht, wenn ausschließlich das Smartphone als Kamera dient.

Jimmy Fallon wird sich in dieser Folge der "Tonight Show" aber nicht nur im Studio aufhalten, sondern "in der ganzen Stadt" unterwegs sein. Das ist dem offiziellen Twitter-Kanal der populären Sendung zu entnehmen. Dabei wird der Moderator offenbar viel selbst mit dem Samsung Galaxy S10 Plus filmen.

Auf ein Bier mit Conor McGregor

Neben dem Galaxy S10 Plus gibt es in dieser Sendung aber offenbar noch einen zweiten Star: den MMA-Kämpfer Conor McGregor. Dem Tweet zufolge besuchen Fallon und McGregor zusammen eine Bar. Sehr wahrscheinlich handelt es sich dabei um einen Irish Pub, wie SamMobile vermutet. Da die Sendung hierzulande nicht übertragen wird, müsst ihr euch bis zum 26. März gedulden, um die Highlights der Sendung auf dem YouTube-Kanal der "Tonight Show" sehen zu können.

Das Galaxy S10 Plus gehört in Bezug auf die Kamera im Jahr 2019 zur Top-Riege unter den High-End-Smartphones. Vor allem die Foto-Qualitäten überzeugen. Auch im Testbericht von Curved hebt Jan die Kamera als Pluspunkt hervor. Wie sich das Smartphone als Filmkamera für das Fernsehen schlägt, werden wir nach der Ausstrahlung der "Tonight Show" wissen.