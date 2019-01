Samsung Galaxy S10: So teuer soll die beste Ausführung werden

Die Nachfolger von Samsung Galaxy S9 und S9 Plus kommen vermutlich im März 2019

Ein Galaxy-Smartphone zum Preis eines iPhones: Das Samsung Galaxy S10 könnte das bislang teuerste Gerät der Reihe werden. Zumindest die Version mit der besten Ausstattung soll sich neuen Gerüchten zufolge im Bereich von Apple-Flaggschiffen bewegen.

Das Top-Modell soll demnach sehr teuer werden: Das Galaxy S10 Plus könnte hierzulande bis zu 1600 Euro kosten, berichtet Android Authority unter Berufung auf TuttoAndroid. Diesen Preis soll Samsung für die Ausführung mit einem 12 GB großen Arbeitsspeicher und 1 TB internem Speicherplatz aufrufen. Das S10 Plus mit 8 GB RAM und 512 GB Speicherplatz kostet angeblich 1300 Euro, die Variante mit 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz 1050 Euro.

Normale Version ab 930 Euro?

Das Galaxy S10 soll ab 930 Euro erhältlich sein. Dafür erhaltet ihr das Smartphone mutmaßlich mit einem 6 GB großen Arbeitsspeicher und 128 GB Speicherplatz. Das Modell mit 8 GB RAM und 512 GB Speicherplatz kostet in Europa angeblich 1180 Euro. Das S10 Lite als "günstige" Ausführung soll der Webseite zufolge hingegen ab 780 Euro erhältlich sein. Es wird sich zeigen, was an diesen Gerüchten dran ist. Wahrscheinlicher ist, dass Samsung das Lite-Modell für knapp 700 Euro anbietet, wie es ältere Gerüchte nahelegen.

Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, ehe wir in Bezug auf Ausstattung und Preis des Galaxy S10 sichere Informationen erhalten: Am 20. Februar 2019 findet ein Samsung-Event statt, auf dem das Unternehmen höchstwahrscheinlich den Galaxy-S9-Nachfolger präsentiert. Wie die drei Geräte nebeneinander aussehen sollen, zeigt angeblich ein unlängst erschienenes Bild.