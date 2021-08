Fans müssen nicht mehr lange auf das Samsung Galaxy S21 FE warten, allerdings könnten sie bitter enttäuscht werden, denn ein beliebtes Feature scheint Gerüchten zufolge gar nicht vorhanden zu sein – und das, obwohl diese Funktion in fast jedem Smartphone Verwendung findet.

Womöglich wird das Samsung Galaxy S21 FE ohne einen microSD-Slot auskommen. Das geht laut SAMMOBILE aus der Betriebsanleitung des Smartphones hervor, in der an keiner Stelle ein Speicherkarten-Anschluss erwähnt wird. Gut möglich also, dass ihr euren Speicher in der kommenden Fan Edition nicht erweitern könnt.

Bei gerüchtehalber 128 GB oder 256 GB internem Speicherplatz scheint das erst einmal nicht weltbewegend, nützlich wäre eine microSD-Karte dennoch.

MicroSD Slot fehlt, einige Gerüchte wurden bestätigt

Zwar taucht ein Slot für eine microSD-Karte nicht in der Anleitung auf, wohl aber eine Bestätigung, dass das Galaxy S21 FE staub- und wasserdicht sei. Außerdem soll sich ein Ultraschall-Fingerabdruckscanner im Smartphone befinden, ebenso wie ein Display mit hoher Bildwiederholrate. Das Design ist laut Bedienungsanleitung der Optik der originalen S21-Flaggschiffreihe ähnlich.

Weitere Specs nennt die Anleitung nicht, Gerüchte gibt es allerdings genug. Demnach soll das Samsung Galaxy S21 FE mit einem 6,4 Zoll großen AMOLED-Display arbeiten, eine FHD-Plus-Auflösung und eine Bildwiederholrate von 120 Hz bieten. Darüber hinaus soll das S21 FE eine 32-MP-Frontkamera beherbergen. Auf der Rückseite kommt angeblich eine Triple-Kamera mit einem 12-MP-Weitwinkel-, einem 12-MP-Ultraweitwinkel- und einem 8-MP-Tele-Objektiv zum Einsatz.

Bei dem verbauten Prozessor soll es sich um den Qualcomm Snapdragon 888 handeln, dem 8 GB RAM zur Verfügung stehen. Das Galaxy S21 FE soll es außerdem in zwei Ausführungen geben: mit 128 GB oder 256 GB internem Speicher. Der Akku soll rund 4500 mAh fassen.