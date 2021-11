Vor Kurzem hat uns LetGoDigital einen tollen Vorgeschmack auf das Galaxy S22 Ultra gegeben. Nun bekommen wir Nachschlag in Form des Samsung Galaxy S22, das sich ebenfalls auf neuen Konzeptbildern zeigt.

Sie stammen vom Designer Snoreyn, der uns das Galaxy S22 in Zusammenarbeit mit LetGoDigital präsentiert. Als Basis für die Bilder dienten unter anderem neue Informationen eines ehemaligen Samsung-Mitarbeiters, der sich auf YouTube "Super Roader" nennt.

Um welche Details es sich dabei konkret handelt, wollen die Betreiber der Seite allerdings nicht verraten. Nicht einmal die Art der Informationen könne man preisgeben, heißt es. Grund dafür sei der Schutz der Quelle. Sicherlich muss sich der Ex-Insider keine Sorgen um Leib und Seele machen, aber Samsung ist bekanntlich einer der Hersteller, die zunehmend konsequent gegen Leaker vorgehen möchten.

Galaxy S22(+): Ganz anders als das S22 Ultra

Was man verraten könne und etwa auch in dem Bild über diesem Artikel zu sehen ist: Das Galaxy S22 sieht offenbar ganz anders aus als das nächste Ultra-Modell. Am meisten betrifft das die Kamera auf der Rückseite: Anders als mutmaßlich beim S22 Ultra sollen die Linsen gemeinsam in einem Kamera-Modul untergebracht sein. Dennoch dürfte Letzteres den meisten von euch bekannt vorkommen, denn es sieht anscheinend fast genauso aus wie bei der S21-Serie.

Und auch generell sei das Design des Galaxy S22 nahezu identisch mit dem des Vorgängers. Das Gleiche gelte für das Galaxy S22+, das sich abgesehen von der Größe nur unwesentlich vom Standardmodell unterscheiden soll.

Können wir uns das "Galaxy Unpacked"-Event sparen?

Ebenfalls in das Konzept eingeflossen seien Informationen von Ice universe. Der Leaker hat vor kurzem verlauten lassen, das uns beim Galaxy S22 eine flache Vorder- und Rückseite erwarte. Wer auf ein Curved-Display hofft, sollte sich also schon mal nach Alternativen umschauen. Und: Das hier gezeigte Galaxy-S22-Design deckt sich mit früheren Leaks, die ihr in unserer großen Galaxy-S22-Übersicht findet. Heißt vermutlich einmal mehr: Bereits lange vor dem "Galaxy Unpacked" ist ein kommendes Samsung-Smartphone enthüllt. Bis zur offiziellen Präsentation könnte dann wieder einmal fast alles bekannt sein.