Ein bekannter Tech-Leaker will das genaue Datum und die Uhrzeit des Galaxy-S22-Releases kennen. So viel vorab: Im Februar soll der Tag der Tage stattfinden. Erfahrungsgemäß könnt ihr das Event dann zu Hause per Livestream verfolgen – aber wie sicher ist der geleakte Termin?

Bereits seit einigen Wochen ist klar, dass Samsung das neue Galaxy S22 voraussichtlich im Februar vorstellt. Dem bekannten Tech-Leaker Jon Prosser zufolge, gibt es nun allerdings auch ein genaues Datum und eine Uhrzeit für den Launch der neuen Samsung-Flaggschiff-Reihe. Prosser will wissen, dass der südkoreanische Hersteller den Vorhang am 8. Februar um 10 Uhr morgens Eastern Standard Time (EST) lüftet, also für uns in Deutschland um 16 Uhr.

Darüber hinaus soll es ab dem 8. Februar eine Woche lang möglich sein, die drei vorgestellten Geräte vorzubestellen. Den Marktstart feiern das Galaxy S22 (hier geht's zur Gerüchte-Übersicht) und seine Geschwister dann zehn Tage später, am 18. Februar. Aber das alles ist noch rein spekulativ.

Sorgt das Galaxy S22 wieder für ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Apple?

Das Galaxy S21, der Vorgänger des S22, kam vergangenes Jahr etwas früher als üblich auf den Markt – im Januar. So konnte Samsung noch etwas vom Erfolgskuchen der iPhone-12-Reihe abgreifen. Aus Sicht der Südkoreaner ein voller Erfolg, denn das Unternehmen konnte im ersten Quartal des Jahres die Führung übernehmen.

Dieses Mal veröffentlicht Samsung das neue Galaxy S22 aber voraussichtlich wie gewohnt etwas später. Gut möglich, dass der Hersteller im Galaxy Z Fold 3 und im Galaxy Z Flip 3 genug Ablenkung von Apples iPhone-13-Reihe sieht. Daher sind die Gerüchte von Prosser recht wahrscheinlich zutreffend.

Und wie immer kursieren bereits im Vorfeld viele Gerüchte um das Design des neuen Galaxy-Flaggschiffs. Erste Render-Bilder sind aufgetaucht, ebenso wie vermeintliche Foto-Leaks. Glaubt man an deren Echtheit, sieht das Galaxy S22 dem Vorgängermodell sehr ähnlich. Einzige Ausnahme: Das Galaxy S22 Ultra kommt mit einem Schlitz für den S Pen, der für gewöhnlich Geräten der Note-Reihe vorbehalten war. Nachdem Samsung jedoch die Produktion des Galaxy Note eingestellt hat, verwundert es kaum, dass die Südkoreaner einige Features des Smartphones nun in die S-Reihe integrieren.