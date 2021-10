Wann erscheint das Galaxy S22? Die vermeintliche Antwort fiel zuletzt immer anders aus. Das wilde Rätselraten geht nun weiter und ihr müsst anscheinend doch länger warten.

Das Launch-Datum des Samsung Galaxy S22 verschiebt sich angeblich abermals, so meldet jedenfalls Jon Prosser auf seiner Seite FrontPageTech. Der bekannte Leaker mit der durchwachsenen Trefferquote beruft sich auf Quellen, die mit dem Thema vertraut sein wollen. Demnach will Samsung für seine neuen Flaggschiff-Modelle ab der 6. Kalenderwoche mit dem Vorverkauf beginnen. Ihr würdet das S22 also frühestens am 7. Februar 2022 bestellen können.

Update, 29. Oktober 2021, 15:24 Uhr: Nun will auch das Magazin SamMobile exklusiv erfahren haben, dass der Nun will auch das Magazin SamMobile exklusiv erfahren haben, dass der Release des Galaxy S22 tatsächlich erst im Februar erfolgt. Woher die Redaktion die Info hat, ist nicht bekannt. Womöglich handelt es sich um einen Insider, der anonym bleiben will.

Von Dezember über den Januar in den Februar geschoben

Ein exaktes Datum sei Prosser noch nicht bekannt und man dürfe der Information ohnehin nicht zu viel Gewicht beimessen. Bei Samsung selbst sei der Termin schließlich noch nicht einmal final. Dies dürfte wohl auch an der weiter anhaltenden globalen Chip-Knappheit liegen, die Herstellern und Kunden in vielen Bereichen kaum Planungssicherheit erlaubt. Das Galaxy S22 scheint hier ein gutes Beispiel zu sein, das ursprünglich angeblich sogar für Dezember 2021 geplant war, sich dann in den Januar schob – und mittlerweile sind wir wohl bereits im Februar.

Galaxy S21 FE kennt das Gefühl

Ein noch besseres Beispiel für diese Art von Aufschieberei ist das Galaxy S21 FE. Die Fan Edition war zwischenzeitlich angeblich für August angedacht, galt in der Zwischenzeit sogar als eingestellt und wurde von Samsung nun Gerüchten zufolge auf den 11. Januar 2022 terminiert. Inwiefern ein Marktstart rund ein halbes Jahr später und nur wenige Wochen vor der Veröffentlichung der neuen Generation Sinn ergibt, darf natürlich in Frage gestellt werden. Samsung riskiert hier, dass die Basisvariante des Galaxy S22 und das Galaxy S21 FE direkte Konkurrenten werden und sich sozusagen kannibalisieren.

Das Aufmacher-Bild zeigt ein Konzept des Galaxy S22 Ultra von LetsGoDigital.