Samsung Galaxy Tab S5e: Hat es das Antennenproblem des iPhone 4?

Das Samsung Galaxy Tab S5e ist in Deutschland seit Anfang April 2019 erhältlich

Müsst ihr das Samsung Galaxy Tab S5e in einer bestimmten Ausrichtung halten, damit es sich mit einem Netzwerk verbinden kann? Nutzer berichten davon, dass es zu Verbindungs-Problemen kommt, wenn sie das Tablet auf eine gewisse Art und Weise festhalten. Das erinnert an ähnliche Schwierigkeiten – im Jahr 2010 mit dem iPhone 4.

Angeblich treten die Probleme mit der Netzwerk-Verbindung dann auf, wenn ihr euer Galaxy Tab S5e so haltet, dass die linke untere Ecke von der Hand bedeckt wird, berichtet SamMobile. Dafür müsst ihr das Tablet in horizontaler Ausrichtung so halten, dass die Frontkamera auf die linke Seite zeigt. Offenbar blockiert ihr dadurch den Empfänger, sodass das WLAN-Signal nicht ankommt.

Galaxy Tab S5e anders halten

Bislang scheint es kein Update von Samsung zu geben, das dieses Problem des Galaxy Tab S5e behebt. Der nahe liegende Workaround besteht darin, das Tablet andersherum zu halten, sodass die Kamera auf die rechte Seite zeigt. Auf diese Weise wird der WLAN-Receiver nicht verdeckt. Dies ist auch der Fall, wenn ihr das Gerät hochkant haltet.

Das WLAN-Signal wird zwar laut SamMobile mitunter nur abgeschwächt. Trotzdem handelt es sich um ein Problem, das die Nutzung des Galaxy Tab S5e unerfreulich macht. Der Fall erinnert an das sogenannte "Antennagate" des iPhone 4 im Jahr 2010. Bei dem Apple-Smartphone gibt es ebenfalls eine bestimmte Haltung, die den Empfang deutlich einschränken kann.