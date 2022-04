Dank Pokémon: Galaxy Z Flip 3 nach wenigen Minuten ausverkauft

Die Special Edition eines Smartphones lockt eigentlich keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervor. Doch mit einer Version des Galaxy Z Flip 3 hat Samsung voll ins Schwarze getroffen. Die "Pokémon Edition" war nämlich schon nach nur wenigen Minuten vollständig vergriffen.

Würdet ihr extra zahlen, damit das Avengers- oder Star Wars-Logo auf eurem Handy prangt? Vielleicht nicht, aber wie sieht es bei Pokémon aus? Zumindest in Korea heißt es hier wohl: Das muss ich haben! Denn die Galaxy Z Flip 3 Pokémon Edition war dort in nur wenigen Minuten ausverkauft. Und bei dem großen Erfolg können alle Pokémon-Fans hierzulande nur hoffen, dass diese Version auch in Deutschland auf den Markt kommt.

Unsere Empfehlung Anzeige

100 € Cashback

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

+ o2 Free M 20 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) mtl./24Monate: 49,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Das steckt in der Sammler-Edition

Käufer bekommen im Set, neben dem Galaxy Z Flip 3, eine ganze Menge Pokémon-Goodies. Dazu gehören Popsocket, Schutzhülle, Tragetasche, Schlüsselanhänger und fünf Aufkleber. Der Clou bei den Stickern: Es gibt eine zehnprozentige Chance, dass sich zusätzlich ein weiterer Aufkleber im Set befindet. Dieser zeigt Mew und sollte vermutlich allein schon durch die Seltenheit sehr begehrt sein. Generell erzielt Pokémon-Merchandise unter Sammlern teils astronomische Preise.

Käufer zahlten für die Pokémon-Edition 1.280.000 koreanische Won, was umgerechnet 955 Euro entspricht. Ein Galaxy Z Flip3 völlig ohne Bezug zur Spieleserie kostet aktuell 860 Euro direkt bei Samsung. Für diese Kollektion ist also ein gewisser Aufpreis fällig. Ob es das wert ist, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden. Ob sich das Handy grundsätzlich lohnt, erfahrt ihr in unserem Test des Galaxy Z Flip 3.

Deutschland-Release ungewiss

Noch hält sich Samsung bedeckt darüber, ob es die Galaxy Z Flip 3 Pokémon Edition auch auf den europäischen Markt schafft. Sicher gibt es hier aber viele Fans, die sich sofort darauf stürzen oder sogar den Import aus Korea in Betracht ziehen. Gehört ihr dazu? Oder lässt euch Pokémon kalt? Stimmt unter dem Artikel ab.