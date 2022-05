Galaxy Z Flip 4: Verbessert Samsung die größte Schwachstelle des Foldables?

Samsung wird wahrscheinlich im Sommer den Nachfolger seines Klapp-Smartphones Galaxy Z Flip 3 vorstellen. Auch wenn der südkoreanische Hersteller alle Konkurrenten mit seinen Foldables überflügelt, kann am Flip 3 noch etwas verbessert werden. Hier will der Konzern beim neuen Modell liefern.

Konkret geht es um den Akku. Dieser besitz im Galaxy Z Flip 3 (hier mit Vertrag) eine Kapazität von 3300 mAh. Im Vergleich zu den Handys mit dem besten Akku kann das Foldable nicht mithalten. Zu klein der Energiespeicher, zu hoch der Verbrauch. Und damit auch entsprechen wenig Laufzeit. Diesen Kritikpunkt hat Samsung sich offenbar zu Herzen genommen. Gerüchten zufolge soll der Nachfolger einen größeren Akku bekommen. Der Energiespeicher des Samsung Galaxy Z Flip 4 soll demzufolge ganze 3400 mAh bieten. Ein Upgrade von sage und schreibe 100 mAh.

Chip soll energieeffizienter arbeiten

Aber lassen wir die Ironie mal beiseite und schauen, was das bedeuten könnte. Die Kapazitätssteigerung wirkt auf den ersten Blick gering. Allerdings spielen bei der Laufzeit weitere Faktoren eine Rolle. Der Akku eures Handys ist gewissermaßen der Tank. Wie lange ihr damit fahren könnt, ist nicht nur abhängig von der Füllmenge, sondern auch davon, wie hoch der Verbrauch ist. Und an dieser Schraube könnte Samsung drehen, um die Laufzeit des Flip 4 zu verlängern.

Zwei Komponenten brauchen in Handys besonders viel Energie: Das Display und der Prozessor. Während ihr selbst über die Displayeinstellungen etwa die Helligkeit reduzieren könnt um Strom zu sparen, habt ihr auf die Performance des Chips keinen Zugriff. Samsung plant Gerüchten zufolge die Verwendung des Snapdragon 8 Gen 1 im Galaxy Z Flip 4. Dieser soll auf einer neu entwickelten Schnittstelle sitzen und dadurch das Galaxy Z Flip 4 energieeffizienter machen. Dass man auch mit kleineren Akkus eine lange Laufzeit erzielen kann, hat der Hersteller unter anderem mit dem Akku-Downgrade im Galaxy S22 (hier geht's zum Test) gezeigt.

Wird das neue Faltbare Handy also länger durchhalten als sein Vorgänger? Theoretisch ja. Wie es sich in der Praxis schlägt, werden wir leider erst genau wissen, wenn wir es getestet haben. Da wir noch ein wenig auf das neue Foldable warten müssen, könnt ihr bis dahin unseren Test zum Galaxy Z Flip 3 lesen. Macht euch selbst ein Bild davon, wie gut Samsung bereits Falthandys baut und was sie noch verbessern können.