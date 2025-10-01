Samsung soll Revival von totgeglaubtem Premium-Handy vorbereiten

Samsung plant angeblich, ein bislang totgeglaubtes Galaxy-S-Modell wiederzubeleben – unter anderem wegen des Galaxy S25 Edge. Das behauptet zumindest ein bekannter Leaker.

Wie der für gewöhnlich gut informierte Leaker Ice Universe in Erfahrung gebracht haben will, soll Samsung doch noch ein Galaxy S26 Plus herausbringen. Das wäre dann das vierte Modell neben dem Galaxy S26 Pro (so soll künftig die Standardversion heißen), dem Galaxy S26 Ultra und dem Galaxy S26 Edge. Bisher hieß es, das Plus solle durch das Edge ersetzt werden, das ähnlich wie das iPhone Air schlanker als die Schwestermodelle daherkomme, dafür aber mit schwächerem Akku.

Galaxy S25 Edge und iPhone Air verkaufen sich schlecht

Als Grund für diese Entscheidung nennt Ice Universe die verhaltenen Verkäufe des Galaxy S25 Edge, die hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Bei Samsungs Konkurrenz aus Cupertino sieht es ähnlich aus: Apples superdünnes iPhone Air findet im Vergleich zu iPhone 17 und 17 Pro bzw. 17 Pro Max nur wenig Anklang.

Breaking News: Samsung plans to urgently restart the Galaxy S26+ project. Due to the S25 Edge's below-expected sales and the bleak future of the iPhone Air, Samsung has decided to revive the S26 Plus model.



It's ridiculous. Samsung is now a pure speculator, with no independent… — PhoneArt (@UniverseIce) October 1, 2025

Der Leaker selbst ist wenig angetan von Samsungs Entscheidung: "Es ist lächerlich", schreibt er auf Twitter, "Samsung ist zum reinen Zuschauer ohne eigene Vision verkommen, der Apples Führung folgt." Samsung sei in eine Falle von Apple getapst und sehe sich nun gezwungen, seine Pläne zu revidieren. Zum Abschluss wiederholt Ice Universe: "Es ist lächerlich."

Zur Erklärung: Das Galaxy S25 Edge ist zwar vor dem iPhone Air herausgekommen, war Berichten zufolge aber dennoch eine Reaktion darauf: Nachdem Samsung von Apples Plänen Wind bekommen hatte, soll der Hersteller schnell selbst ein superdünnes Handy produziert haben.

