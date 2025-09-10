iPhone 17 oder iPhone 17 Pro? Dieses Jahr ist die Wahl zwischen Standard- und Pro-Modell schwerer als in den vergangenen Jahren. Denn der Unterschied fällt nicht mehr so groß aus wie zuletzt. Warum sich der Aufpreis trotz lohnen könnte, erfahrt ihr in unserem Vergleich.
Wichtigste Unterschiede
- Nur das iPhone 17 Pro hat ein neues Design
- Das iPhone 17 Pro hat die bessere Kamera
- Es ist schneller (A19 Pro vs. A19)
- Mehr RAM macht das iPhone 17 Pro besser für KI
- Die Akkulaufzeit des iPhone 17 Pro ist etwas besser
- Das iPhone 17 hat das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis
- Die Farben unterscheiden sich
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten im Vergleich
|Geräte-Abbildung
|Hersteller
|
Apple
|
Apple
|Modell
|
iPhone 17
|
iPhone 17 Pro
|Aktuelle Deals
|
|
|Display und Gehäuse
|Display-Größe
|6.3 Zoll
|6.3 Zoll
|Auflösung
|2622x1206 Pixel
|2622x1206 Pixel
|Pixeldichte
|460 ppi
|460 ppi
|Technologie
|OLED
|OLED
|Frequenz
|1 bis 120 Hz
|1 bis 120 Hz
|Display-Schutz
|Ceramic Shield 2
|Ceramic Shield 2
|Maße Größe
|149.6x71.5x8 mm
|163.4x78x8.8 mm
|Material
|Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen)
|Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen)
|Farben
|Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß, Schwarz
|Cosmic Orange, Tiefblau, Silber
|Gewicht
|177 g
|233 g
|Wasserdicht
|IP68
|IP68
|Leistungsmerkmale
|Chipsatz
|A19
|Apple A19 Pro
|Taktrate
|AnTuTu
|Klasse
|Oberklasse
|Oberklasse
|Installierter RAM
|8 GB RAM
|12 GB RAM
|Interner Speicher
|256 / 512 GB
|256 / 512 / 1024 / 2048 GB
|Akkuleistung
|3692 mAh Kapazität
|3988 mAh Kapazität
|Akkulaufzeit
|Videowiedergabe: Bis zu 31 h
|Videowiedergabe: Bis zu 31 h
|Wireless Charging
|Ja (bis zu 25 W) h
|Ja (bis zu 25 W) h
|Sicherheit
|Face ID
|Face ID
|Betriebssystem
|iOS 26 (ab Werk)
|iOS 26 (ab Werk)
|Update-Zeitraum
|Bis ca. 2032 (keine offizielle Angabe)
|Bis ca. 2032 (keine offizielle Angabe)
|Kamera
|Hauptkamera
|48 (Weiwinkel) + 48 (Ultraweitwinkel)
|48 MP Weitwinkel + 48 MP Ultraweitwinkel + 48 MP Tele
|Frontkamera
|18 MP
|18 MP
|Konnektivität
|Anschlüsse
|USB-C
|USB-C
|microSD
|Nein
|Nein
|Dual-SIM
|Ja
|Ja
|NFC
|Ja
|Ja
|4G LTE
|Ja
|Ja
|5G
|Ja
|Ja
|Preis
|UVP
|Ab 949 Euro (UVP)
|Ab 1299 Euro (UVP)
Design: Unibody für das Pro
Wer es auf einen neuen Look abgesehen hat, der muss zum iPhone 17 Pro greifen. Hier setzt Apple nun auf ein "Aluminium Unibody Gehäuse" aus einem Guss. Die Rückseite ist komplett umgestaltet. Mit einer riesigen Kamera, die sich über die komplette Breite zieht. Und einer großen Ceramic-Shield-Fläche unterhalb davon, die sich optisch vom Rest abhebt und das Handy robuster macht. Einen Titanrahmen wie beim Vorgängermodell gibt es nicht mehr.
Aluminium kommt auch beim iPhone 17 zum Einsatz, das zwar kein neues Design erhalten hat. Dafür ist es ein Stück größer als sein Vorgänger und misst nun wie das Pro-Modell 6,3 Zoll in der Diagonale. Die fünf Farben für das iPhone 17 unterscheiden sich dagegen stark von den drei Farben für das iPhone 17 Pro. Besonders überraschend: Das iPhone 17 Pro ist nicht in Schwarz erhältlich, dafür in einem neuen, knalligen Orange.
- Ohne Vertrag
Display: Keine Unterschiede
Analog zum Gehäuse ist auch der Bildschirm des Standardmodells gewachsen: Das iPhone 17 hat wie das iPhone 17 Pro ein 6,3-Zoll-Display. Und auch in anderer Hinsicht kann es endlich mit den Pro-Modellen gleichziehen: Erstmals – und längst überfällig – stattet Apple sein Basismodell mit einem ProMotion-Display (1-120 Hz) aus.
Allein dadurch ist das iPhone 17 für anspruchsvolle Nutzer deutlich attraktiver als sein Vorgänger – und eine ernstzunehmende Option zum iPhone 17 Pro. Und sogar die neue Antireflex-Beschichtung für weniger Spiegelungen haben beide Modelle bekommen.
Kurz gesagt: Es gibt keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Displays des iPhone 17 und 17 Pro. Allenfalls die Display-Ränder könnten beim Pro-Modell dünner sein. Sicher sind wir uns da allerdings nicht, da Apple sie auch beim Standardmodell deutlich verschlankt hat.
Kamera-Vergleich: iPhone 17 vs. 17 Pro
Während das Basismodell beim Display quasi gleichgezogen hat, bestehen bei der Kamera große Unterschiede zwischen dem iPhone 17 und 17 Pro. Nicht nur, weil die Telelinse (48 MP) mit dem optischen Zoom (4x bzw. 8x per Crop) weiterhin Pro-exklusiv bleibt. Sondern auch, weil die 48-MP-Hauptlinse des iPhone 17 Pro dank größerem Bildsensor spürbar besser ist.
iPhone 17: Kamera-Spezifikationen
- 48-MP-Hauptlinse: f/1.6, 1/1,56"-Sensor, OIS
- 48-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/2,55"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel
- 18-MP-Frontkamera: f/1.9, Face ID, OIS
iPhone 17 Pro: Kamera-Spezifikationen
- 48-MP-Hauptlinse: f/1.78, 1/1,28"-Sensor, OIS
- 48-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/2,55"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel
- 48-MP-Telelinse: f/2.8, 1/2,55"-Sensor, optischer 4x-Zoom, OIS
- 18-MP-Frontkamera: f/1.9, Face ID, OIS
Ein weiterer Vorteil des iPhone 17 Pro ist der LiDAR-Sensor, der unter anderem Porträtfotos im Nachtmodus ermöglicht. Ebenfalls dem iPhone 17 Pro vorbehalten bleibt das ProRAW-Dateiformat für eine umfassende Nachbearbeitung am Computer.
Die Ultraweitwinkellinsen sind identisch und ermöglichen jeweils auch Makrofotos. Keine Unterschiede gibt es außerdem bei den Selfie-Kameras von iPhone 17 und 17 Pro. Gut so: Denn sie sind stark verbessert – mit höherer Auflösung und doppelt so großem Bildsensor im Vergleich zu den Vorgängern.
Obwohl das iPhone 17 Pro den Kamera-Vergleich klar gewinnt, sei gesagt: Auch das iPhone 17 macht sehr gute Fotos und Videos.
Leistung: Apple 19 vs. 19 Pro
Beide Smartphones haben einen neuen, sehr leistungsstarken Chipsatz bekommen – das iPhone 17 Pro allerdings den besseren. Sein A19 Pro ist noch schneller als der A19 im iPhone 17 und erreicht in ersten Benchmarks sogar MacBook-Niveau.
Den Arbeitsspeicher gibt Apple traditionell nicht an. Aus unabhängigen Berichten wissen wir aber: Das iPhone 17 Pro ist mit 12 GB RAM ausgestattet, das iPhone 17 mit 8 GB. Dieser Unterschied ist in erster Linie für KI-Features von Apple Intelligence und Co. relevant. Denn künstliche Intelligenz benötigt viel Arbeitsspeicher. Deswegen könnte das iPhone 17 Pro vor allem auf lange Sicht einen spürbaren Vorteil haben, was das KI-Nutzererlebnis anbelangt.
Akkulaufzeit und Ladegeschwindigkeit
Auch die Akkukapazität gibt Apple wie üblich nicht preis. Berichten zufolge beträgt sie beim iPhone 17 3692 mAh, beim iPhone 17 Pro 3988 mAh. Offiziell bestätigt ist die etwas bessere Akkulaufzeit des iPhone 17 Pro. Laut Hersteller hält es bei der Videowiedergabe bis zu 31 Stunden durch. Zum Vergleich: Das iPhone 17 ist mit bis zu 30 Stunden kaum weniger ausdauernd.
Die Ladegeschwindigkeit unterscheidet sich nicht. Via USB-C erfolgt das Aufladen jeweils mit rund 40 W. Zumindest empfiehlt Apple ein Ladegerät dieser Stärke, um die Handys schnellstmöglich aufzuladen – in 20 Minuten bis zu 50 Prozent. Über MagSafe ist Wireless Charging mit jeweils bis zu 25 W möglich.
Preise im Vergleich
Nicht geändert hat sich der immense Preisunterschied zwischen Pro- und Standardmodell: Das iPhone 17 Pro ist mehrere hundert Euro teurer als das iPhone 17. Hier seht ihr die Preise für alle Konfigurationen:
Preise für das iPhone 17 (UVP)
- 256 GB: 949 Euro
- 512 GB: 1199 Euro
Preise für das iPhone 17 Pro (UVP)
- 256 GB: 1299 Euro
- 512 GB: 1549 Euro
- 1 TB: 1799 Euro
