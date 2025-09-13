Apple hat dem iPhone 17 starke Upgrades spendiert, die es klar besser machen als das iPhone 16. Welche Neuerungen das sind, erfahrt ihr in unserem detaillierten Vergleich.
Wichtigste Unterschiede
- Nur das iPhone 17 hat ein 120-Hz-Display
- Sein Display ist größer und hat eine Antireflex-Beschichtung
- Die Display-Ränder des iPhone 17 sind viel dünner
- Der Bildschirm ist besser geschützt
- Das iPhone 17 bietet deutlich mehr Akkulaufzeit
- Das iPhone 17 lädt viel schneller auf
- Es ist leistungsstärker
- Ultraweitwinkel und Selfie-Kamera des iPhone 17 sind besser
- Das iPhone 17 startet mit doppelt so viel Speicher (256 GB)
- Der Preisunterschied ist dadurch gering
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 0,00 € Anschlussgebühr
✓ 1,00 € Anzahlung
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr
✓ 1,00 € Anzahlung
- Einzelkauf ohne Tarif
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten im Vergleich
Technische Daten im Vergleich
|Geräte-Abbildung
|Hersteller
|
Apple
|
Apple
|Modell
|
iPhone 17
|
iPhone 16
|Aktuelle Deals
|Display und Gehäuse
|Display-Größe
|6.3 Zoll
|6.1 Zoll
|Auflösung
|2622x1206 Pixel
|2556x1179 Pixel
|Pixeldichte
|460 ppi
|460 ppi
|Technologie
|OLED
|OLED
|Frequenz
|1 bis 120 Hz
|60 Hz
|Display-Schutz
|Ceramic Shield 2
|Ceramic Shield
|Maße Größe
|149.6x71.5x8 mm
|147.6x71.6x7.8 mm
|Material
|Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen)
|Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen)
|Farben
|Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß, Schwarz
|Ultramarin, Blaugrün, Pink, Weiß, Schwarz
|Gewicht
|177 g
|170 g
|Wasserdicht
|IP68
|IP68
|Leistungsmerkmale
|Chipsatz
|Apple A19
|Apple A18
|Taktrate
|AnTuTu
|Klasse
|Oberklasse
|Oberklasse
|Installierter RAM
|8 GB RAM
|8 GB RAM
|Interner Speicher
|256 / 512 GB
|128 / 256 / 512 GB
|Akkuleistung
|3692 mAh Kapazität
|3561 mAh Kapazität
|Akkulaufzeit
|Videowiedergabe: Bis zu 30 h
|Videowiedergabe: Bis zu 22 h
|Wireless Charging
|Ja (25 W) h
|Ja (25 W) h
|Sicherheit
|Face ID
|Face ID
|Betriebssystem
|iOS 26 (ab Werk)
|iOS 18 (ab Werk)
|Update-Zeitraum
|Bis ca. 2032 (keine offizielle Angabe)
|Voraussichtlich mindestens 6 Jahre (keine offizielle Angabe)
|Kamera
|Hauptkamera
|48 (Weiwinkel) + 48 (Ultraweitwinkel)
|48 MP Weitwinkel + 12 MP Ultraweitwinkel
|Frontkamera
|18 MP
|12 MP MP
|Konnektivität
|Anschlüsse
|USB-C
|USB-C
|microSD
|Nein
|Nein
|Dual-SIM
|Ja
|Ja
|NFC
|Ja
|Ja
|4G LTE
|Ja
|Ja
|5G
|Ja
|Ja
|Preis
|UVP
|Ab 949 Euro (UVP)
|Ab 849 Euro (UVP)
Design: Das iPhone 17 ist größer
Nicht verändert hat Apple den grundlegenden Look. Das iPhone 17 sieht fast genauso aus wie das iPhone 16. Hauptunterschied ist das 1,9 mm höhere, 0,1 mm breitere und 0,2 mm dickere Gehäuse, das 7 g mehr wiegt.
Dünnere Ränder um das robustere Display herum lassen das iPhone 17 etwas moderner aussehen. Und: Natürlich gibt es neue Farben für das iPhone 17. Davon abgesehen erwartet euch das gleiche Aluminium-Design mit flachen Kanten, Dynamic Island und dezentem Kamera-Modul.
Display: Riesen-Vorteil für das iPhone 17
Einer der entscheidenden Vorteile des iPhone 17 ist das deutlich bessere Display. Es ist größer (6,3 vs. 6,1 Zoll) und das erste ProMotion-Display bei einem Standardmodell. Heißt: Dank LTPO-Technologie kann es automatisch bis auf 120 Hz hoch- und bis auf 1 Hz herunterschalten.
Je nach angezeigten Inhalten profitiert ihr dabei von besonders flüssiger Darstellung oder einem reduzierten Stromverbrauch. Ein Unterschied, der das iPhone 17 deutlich näher an die Pro-Modelle heranrücken lässt als das iPhone 16, das sich leider mit nicht mehr zeitgemäßen 60 Hz begnügen muss.
Ebenfalls top: Dank Antireflex-Beschichtung spiegelt das iPhone-17-Display weniger. Vielversprechend klingt außerdem der neue Display-Schutz: Dank Ceramic Shield 2 soll der Bildschirm des iPhone 17 dreimal so kratzresistent sein wie beim iPhone 16. Erfreulich ist auch die stark erhöhte Spitzenhelligkeit (3000 vs. 2000 Nits).
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 0,00 € Anschlussgebühr
✓ 1,00 € Anzahlung
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr
✓ 1,00 € Anzahlung
- Einzelkauf ohne Tarif
Kamera-Vergleich: iPhone 17 vs. 16
Auch die Kamera des iPhone 17 hat ein Upgrade erhalten. Genauer gesagt die Ultraweitwinkellinse, die nun mit 48 MP auflöst. Das ermöglicht Pixel-Binning und rauschärmere Bilder.
Die gute 48-MP-Hauptlinse hat Apple unverändert vom iPhone 16 übernommen. Sie dürfte vom neuen A19-Chipsatz im iPhone 17 profitieren und so noch etwas besser performen. Mit Sicherheit sagen lässt sich dies jedoch erst nach den ersten Kamera-Tests zum iPhone 17.
iPhone 17: Kamera-Spezifikationen
- 48-MP-Hauptlinse: f/1.6, 1/1,56"-Sensor, OIS
- 48-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/2,55"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel
- 18-MP-Frontkamera: f/1.9, Face ID, OIS
iPhone 16: Kamera-Spezifikationen
- 48-MP-Hauptlinse: f/1.6, 1/1,56"-Sensor, OIS
- 12-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/2,55"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel
- 12-MP-Frontkamera: f/1.9, Face ID
Bereits jetzt klar ist dagegen, dass sich die Selfie-Linse beim iPhone 17 stark verbessert hat: Die neue Center Stage Kamera (18 MP) löst höher auf als die nun abgelöste True Depth Kamera (12 MP) und ist mit einem quadratischen Bildsensor ausgestattet.
Diese Kombination ermöglicht es euch, das iPhone 17 hochkant zu halten und Selfies im Querformat zu machen. Wer sich öfter mal gemeinsam mit Freunden ablichtet, ahnt, wieso das ein sehr praktisches Feature ist: Gruppen-Selfies sind so ohne Arm-Akrobatik möglich.
Insgesamt sind die Unterschiede nicht dramatisch. Doch dank punktueller Verbesserungen kann das iPhone 17 den Kamera-Vergleich mit dem iPhone 16 für sich entscheiden.
Leistung: Apple A19 vs. A18
Mit dem Apple A19 steht dem iPhone 17 ein schnellerer und effizienterer Antrieb zur Verfügung. Benchmarks zufolge liegt die Single-Core- und Multicore-Performance jeweils rund 10 Prozent höher als beim A18 im iPhone 16. Auch die GPU-Leistung hat sich spürbar verbessert, was vor allem beim Gaming einen Unterschied ausmacht. Sogenannte Neural Accelerators verbessern zudem die Leistung beim Einsatz generativer KI. Unverändert ist der Arbeitsspeicher: iPhone 17 und 16 besitzen jeweils 8 GB RAM.
Akku: Mehr Laufzeit, schnelleres Aufladen
Die Akkulaufzeit des iPhone 17 ist deutlich besser als beim iPhone 16. Apple verspricht bis zu 30 Stunden Videowiedergabe und damit 8 Stunden mehr als beim Vorgänger. Möglich macht das neben dem effizienteren Chipsatz und dem LTPO-Display des iPhone 17 seine größere Batterie: Das iPhone 17 hat eine Akkukapazität von 3692 mAh. Zum Vergleich: Das iPhone 16 kommt auf 3561 mAh.
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 0,00 € Anschlussgebühr
✓ 1,00 € Anzahlung
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr
✓ 1,00 € Anzahlung
- Einzelkauf ohne Tarif
Verbessert hat sich darüber hinaus die Ladegeschwindigkeit. Das iPhone 17 lässt sich mit rund 40 W in 20 Minuten zu 50 Prozent aufladen. Beim iPhone 16 dauert das zehn Minuten länger. Via MagSafe (25 W) ist der Akku beider Geräte in 30 Minuten wieder halb voll.
Preis: Unterschied nur gering
Das iPhone 17 ist ab 949 Euro erhältlich und damit zum gleichen Preis wie sein Vorgänger zum Release. Der wiederum ist inzwischen zwar günstiger, aber: Da das iPhone 17 in der Basiskonfiguration 256 GB Speicher mitbringt und diese Variante für die meisten die sinnvollste ist, fällt der Preisunterschied gering aus. Unmittelbar nach dem Release des iPhone 17 beträgt er weniger als 50 Euro. Das ist natürlich auch Apple bewusst und vermutlich der Grund, warum der Hersteller das iPhone 16 nicht mehr mit 256 GB im Apple Store anbietet.
Preise für das iPhone 17
- 256 GB: 949 Euro
- 512 GB: 1199 Euro
Preise für das iPhone 16
- 128 GB: ca. 779 Euro (Amazon)
- 256 GB: ca. 9o9 Euro (Amazon)
- 512 GB: ca. 1178 Euro (Amazon)
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 0,00 € Anschlussgebühr
✓ 1,00 € Anzahlung
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr
✓ 1,00 € Anzahlung
- Einzelkauf ohne Tarif
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.