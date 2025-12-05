Samsungs erstes großes Event für das kommende Jahr 2026 ist offiziell. Mit "The First Look 2026" will sich das Unternehmen vor allem auf zwei Bereiche konzentrieren. Erfahrt hier, wann der Samsung-Livestream stattfindet und was euch erwartet.

Schon Anfang 2026 ist es so weit: Am Sonntag, den 04. Januar 2026, spricht Samsung auf dem ersten großen Event des Jahres über neue Produkte. Allerdings müsst ihr aufgrund der Zeitverschiebung früh aufstehen, wenn ihr den die Samsung-Keynote im Livestream nicht verpassen wollt. Sie findet nämlich um 19:00 Uhr Ortszeit im Wynn Hotel in Las Vegas (USA) statt. Nach deutscher Zeit fällt das Event damit bei uns auf den 05. Januar 2026 (Montag) um 04:00 Uhr.

Samsung "The First Look 2026": Das erwartet euch im Livestream

Die Präsentation findet im Rahmen der CES 2026, der größten Fachmesse für Unterhaltungselektronik in den USA, statt. In einer Pressemitteilung hat Samsung die Einladung und einen kleinen Teaser zum "The First Look 2026" genannten Event geteilt. Als Hauptsprecher der Keynote erwartet euch wenig überraschend CEO TM Roh.

Vorrangig könnt ihr euch wohl auf mehr Infos zum bereits enthüllten Samsung Galaxy Z TriFold freuen, das nach Südkorea auch in den USA starten soll. Zudem wolle Samsung über neue Geräte und Pläne im Smart-Home-Bereich sprechen. Es geht natürlich auch um KI und die zukünftigen Pläne der "Device eXperience"-Division. Unsere Hoffnung: Eventuell teilt Samsung auch weitere Release-Pläne zum Foldable. Denn aktuell ist das mehrfach faltbare Smartphone nicht für Deutschland angekündigt.

Einschalten könnt ihr wie gewohnt im Livestream über Samsungs offiziellen YouTube-Kanal, die Samsung-Newsroom-Webseite oder über Samsung TV Plus.

Weitere Events geplant

Neben der Keynote wird es zur CES 2026 weitere Veranstaltungen und Ausstellungen von Samsung im Wynn Hotel geben. Bis einschließlich 7. Januar 2026 will das Unternehmen die Kunden mit neuen Infos versorgen. Man darf also gespannt sein, was sonst noch angekündigt wird. Die bereits erwähnten Themen dürften nicht die einzigen bleiben.

