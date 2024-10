Ein schlankeres Samsung-Flaggschiff? Das klingt vielversprechend. Es gibt Hinweise darauf, dass Samsung das Galaxy S25, S25+ und S25 Ultra im Vergleich zu den Vorgängermodellen deutlich dünner designt.

Die Hosentaschen von Samsung-Fans sollen sich zukünftig etwas weniger spannen, als es aktuell der Fall ist. Das behauptet zumindest eine südkoreanische Quelle (via Gizmochina), die die Abmessungen der drei noch nicht offiziellen Modelle Galaxy S25, Galaxy S25+ und Galaxy S25 Ultra in Erfahrung gebracht haben will. Auffällig ist, dass sie alle dünner ausfallen als das jeweilige Vorgängermodell.

Die Abmessungen im Vergleich

Die Quelle listet die Abmessungen von allen drei Modellen der S25- und S24-Reihe auf. Hier seht ihr sie im Vergleich:

Galaxy S25: 146,94 x 70,46 x 7,25 mm​

Galaxy S24: 147,0 x 70,6 x 7,6 mm

Galaxy S25+: 158,44 x 75,79 x 7,35 mm

Galaxy S24+: 158,5 x 75,9 x 7,7 mm

Galaxy S25 Ultra: 162,82 x 77,65 x 8,25 mm

Galaxy S24 Ultra: 162,3 x 79,0 x 8,6 mm

Die Unterschiede bei der Länge der Modelle sind so gering, dass sie niemand spüren wird. Anders sieht es bei der Breite und der Tiefe aus. Alle drei Modelle fallen etwas breiter, aber dafür auch schlanker aus.

Wir sind gespannt, ob deshalb auch jeweils der Akku schrumpft, oder ob er die gleiche Kapazität mitbringt wie im jeweiligen Vorgängermodell. Die Quelle selbst verrät dazu nichts.

Flaches Display für das Galaxy S25 Ultra

Auf dem YouTube-Kanal xleaks7 ist ein Video aufgetaucht, das einen Dummy des Galaxy S25+ zeigt. Beim Kooperationspartner "Mokesciu Skaiciuokle" sind außerdem die anderen beide Modell zu sehen.

Besonders interessant ist hier das Ultra-Modell. Das hat nämlich nicht nur abgerundete Ecken, wie es auch schon andere Quellen vorausgesagt haben, sondern auch ein komplett flach aufliegendes Display. Seht euch hier das Video an:

Das heißt also, dass das Curved-Display nicht zurückkehrt. Mit dem Galaxy S24 Ultra hat Samsung erstmals nach langer Zeit bei seinem Ultra-Flaggschiff auf einen flachen Bildschirm gesetzt. Das kam bei den Fans offenbar gut an.

Interessant ist auch, dass der Kooperationspartner die Abmessungen der südkoreanischen Quelle unabhängig von ihr bestätigt. Das macht die Information glaubwürdiger.