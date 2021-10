Erinnert ihr euch noch an das erste Surface Duo? Das Gerät war bereits veraltet, bevor es auf den Markt kam. Den Fehler hat Microsoft nicht wiederholt. Ganz und gar nicht: Das Surface Duo 2 hat in einem Benchmark nun seine Android-Konkurrenten abgehängt. Und zwar alle davon – zumindest für kurze Zeit.

Im Benchmark Geekbench führte bislang die Snapdragon-Version des Galaxy S21+ (mit Vertrag hier erhältlich) die Liste der schnellsten Android-Geräte im Single-Core-Score an (966 Punkte). Beim Multi-Core-Score konnte sich hingegen das Asus ROG Phone 3 durchsetzen (3235 Punkte). In beiden Disziplinen hat das Microsoft Surface Duo 2 nun seine Konkurrenten hinter sich gelassen. Mit einem Single-Core-Score von 1051 und einem Multi-Core-Score von 3317 ist das Gerät mit den zwei Displays nun das schnellste Android-Smartphone der Welt.

Wer wird das Surface Duo 2 ablösen?

Das Microsoft Surface Duo 2 nutzt einen Snapdragon 888 als Antrieb. Der Chipsatz kommt zwar auch in Samsungs S21-Reihe zum Einsatz (zumindest in einigen Regionen), doch offenbar konnte der Windows-Entwickler hier noch etwas mehr Leistung herauskitzeln als die südkoreanischen Konkurrenten. Übrigens: In Deutschland gibt es die S21-Reihe nur mit Exynos-Chip zu kaufen. Die hauseigenen Samsung-SoCs sind fast auf Augenhöhe mit dem Snapdragon 888.

Klar ist: Den Titel "schnellstes Android-Smartphone der Welt" wird das Surface Duo 2 nur für kurze Zeit tragen. Die Frage ist nur noch, welches Modell sich den Thron schnappen wird. Zu den Kandidaten gehören etwa Smartphones, die auf den noch etwas schnelleren Snapdragon 888+ setzen. Es ist aber auch möglich, dass sich das Microsoft-Modell selbst gegen diese Modelle behaupten kann. So groß sollen die Unterschiede zwischen den beiden Chipsätzen nämlich gar nicht sein. Zumindest im AnTuTu-Benchmark konnte sich kurioserweise noch kein Handy mit dem neueren Chip in den Top 5 durchsetzen. Hier stehen immer noch Modelle mit dem Snapdragon 888 an der Spitze.

Ein vermutlich stärkerer Konkurrent soll aber im Januar 2022 folgen: Wir gehen davon aus, dass ein Gerät aus Samsungs Galaxy-S22-Reihe das Surface Duo 2 als schnellstes Android-Handy ablösen wird. Bis dahin hat Microsoft aber noch etwas Zeit, diesen Leistungs-Sieg zu feiern. Das Unternehmen hat nicht nur endlich ein Modell mit aktueller Technik auf den Markt gebracht, es wurde dafür auch mit den derzeit besten Performance-Werten im Android-Universum belohnt.