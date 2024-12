Scrubs kommt offiziell zurück: Sind JD, Turk und Co. mit dabei?

Die legendäre Comedy-Serie Scrubs steht kurz vor einem Comeback. Die Entwicklung eines Nachfolgeprojekts ist endlich bestätigt. Einige bekannte Gesichter sollen zurückkehren und auch der Macher der Kultserie ist involviert.

-> Mit großem Display für Streaming unterwegs: Jetzt Samsung Galaxy S24 Ultra + Galaxy Watch7 inklusive Tarif im Bundle bei o2 sichern

Immer wieder gab es Gerüchte, dass eine neue Serie geplant sei, die auf der ursprünglichen Geschichte von Scrubs basiert. Nun ist der Plan anscheinend unter Dach und Fach gebracht worden, wie das Portal Deadline berichtet. Die Originalserie endete bereits 2010 (Deutschland: 2011). Nun haben der Sender ABC und 20th Television (Disney) eine neue Serie in Auftrag gegeben und wollen eine frische Story erzählen. Mit Bill Lawrence kehrt auch der Erfinder der Serie zurück zur Erfolgsgeschichte.

Teilweise Rückkehr der Originalbesetzung

Neben Lawrence verhandelt 20th TV derzeit mit den Hauptdarstellern der Originalserie. Sie sollen ebenfalls einen Teil in der neuen Auflage einnehmen: Zach Braff (J.D.), Sarah Chalke (Elliot), Donald Faison (Turk) und John C. McGinley (Dr. Cox) scheinen fest eingeplant. Unklar bleibt die Beteiligung von Judy Reyes, die Carla Espinosa spielte. Reyes ist aktuell in der ABC-Serie "High Potential" eingebunden, könnte jedoch potenziell an beiden Produktionen mitwirken.

Kreativer Kopf bleibt dabei – aber nicht als Showrunner

Lawrence, der unter anderem an "Ted Lasso" (Apple TV+) und "Shrinking" (Apple TV+) arbeitet, ist vertraglich exklusiv an Warner Bros. TV gebunden. Dennoch konnte eine Einigung erzielt werden, die ihm erlaubt, das Scrubs-Reboot für Disney und ABC zu entwickeln. Allerdings wird er nicht als Showrunner fungieren, sondern anscheinend eine eher überblickende Rolle einnehmen. Wer stattdessen täglich die Zügel in die Hand nimmt, ist noch unklar. Teile seiner Crew könnte Lawrence aber mitbringen, so Deadline.

Altes Konzept, neue Elemente: Ein guter Mix

Die neue Serie soll eine Mischung aus Revival und Reboot sein. Alte Charaktere kehren zurück, ergänzt durch neue Gesichter – frisch gebackene Interns, die das Leben im Krankenhaus kennenlernen. Wir werden also möglicherweise erfahren, wie es unseren geliebten Charakteren nach dem Ende der Originalserie so ergangen ist.

Mit neuen Auszubildenden bzw. Praktikanten greift das neue Scrubs dann ein Konzept auf, das bereits im Original in späteren Staffeln umgesetzt wurde. Vermutlich wird man das Leben in der Welt des Sacred Heart Hospital (bzw. eines neuen Krankenhauses) etwas an den derzeitigen Alltag anpassen. Wie groß der Anteil des alten Casts sein wird, muss sich noch zeigen. Mit dem ursprünglichen Showrunner als Unterstützung an Bord stehen die Aussichten zumindest gut, dass die Serie die nötige Originaltreue und passende, frische Elemente erhält.

Wo Scrubs zu sehen sein wird, ist ebenfalls noch ungewiss. Hierzulande könnte die Serie aufgrund der Beteiligung von Disney zum Beispiel beim Streaming-Dienst Disney+ erscheinen, um die Plattform zu stärken.