Season 8 naht: In "Fortnite" bebt die Erde

Vielleicht habt ihr es schon bemerkt: In "Fortnite" gehen zurzeit wieder einmal mysteriöse Dinge vor sich. Genauer gesagt, erschüttern Erdbeben die Insel und spalten den Boden. Vermutlich handelt es sich dabei um einen Hinweis darauf, dass sich die nächste Season anbahnt.

Wie The Verge berichtet, scheinen sich die Erdbeben in "Fortnite" an einen bestimmten Zeitplan zu halten. Es gibt sogar bereits eine Webseite, die euch darüber informiert, wann das nächste stattfindet. Haltet euch an den Timer und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr bei der nächsten Erschütterung live mit dabei seid. Bislang beschränken sich die Erdbeben offenbar auf das Gebiet Lazy Links.

Battle Pass diesmal gratis

Höchstwahrscheinlich will Epic Games mit den Erdbeben Season 8 von "Fortnite" anteasern. Im Vorfeld neuer Spielzeiten ist es auch in der Vergangenheit regelmäßig zu mysteriösen Ereignissen auf der Insel gekommen. Außerdem gehen neue Seasons in "Fortnite" oft mit landschaftlichen Veränderungen einher. Ihr könnt also davon ausgehen, dass die Erdbeben sich nachhaltig auf das Terrain auswirken werden.

Es gibt aber noch einen anderen Grund, sich auf Season 8 zu freuen, die zum Monatswechsel starten dürfte. Denn Epic Games schenkt euch den Battle Pass. Um diesen kostenlos zu erhalten, müsst ihr 13 Verlängerungsherausforderungen meistern. Dafür bleibt euch bis zum 27. Februar 2019 Zeit. Versäumt ihr diese Frist, müsst ihr wohl wie üblich 950 V-Bucks für den Battle Pass bezahlen, was einem Gegenwert von etwa 9,50 Euro entspricht.