Samsung will offenbar mit einem kleinen Seitenhieb die Konkurrenz ärgern: Exklusiv in Deutschland verschenkt der Hersteller Reinigungstücher für Galaxy-Smartphones an bis zu 1000 Nutzer eines Galaxy S20. Warum der Putzlappen von Samsung sogar noch mehr kann als der von Apple, erfahrt ihr hier.

Samsungs Versuche, sich über den Konkurrenten Apple lustig zu machen, sind in der Vergangenheit nicht immer besonders gut gelungen. Man erinnere sich an Samsungs sarkastische Werbespots, nachdem Apple die Netzteile aus dem Lieferumfang genommen hatte. Das Netz jubelte, doch die Spots waren ziemlich schnell wieder verschwunden. Denn Samsung entschied wohl, dass Apples umstrittene Entscheidung lukrativ war und kurz darauf gab es auch bei einigen neuen Samsung-Smartphones keine Netzteile mehr. Blöd nur, dass das Internet die Spots nicht vergisst.

Samsung verschenkt noch besseres Mikrofasertuch

Beim neuesten Marketing-Coup aus dem Hause Samsung zielt der Hersteller eindeutig auf Apples kreative Entscheidung, einen iPhone-Putzlappen für 25 Euro zu verkaufen (der so beliebt ist, dass er noch für Wochen vergriffen ist). Nutzer von Samsungs Members-App, die auf Galaxy-Handys bereits vorinstalliert ist, bekommen derzeit nämlich ein besonderes Angebot angezeigt: Sie können sich für eines von 1000 kostenlosen Mikrofasertüchern zur Reinigung von Samsung-Geräten registrieren. Die Aktion soll nur für Nutzer eines Galaxy S20 (hier mit Vertrag) gültig sein und läuft vom 9. bis 30. November – die ersten 1000 Registrierungen bekommen ein kostenloses Tuch.

Und das kann sogar noch mehr als das von Apple, denn statt 16 x 16 cm ist es beeindruckende 20 x 20 cm groß. Und es ist dunkelgrau statt weiß – wobei sich Samsung bereits im Kleingedruckten absichert, dass das Design des Mikrofasertuchs von der Abbildung abweichen könne. Um den Lappen zu ergattern, klickt ihr – sofern die Aktion noch aktiv ist und ihr das richtige Galaxy-Handy besitzt – in der App auf das Anzeige-Banner, dann auf "Jetzt anmelden", gebt eure persönlichen Daten ein und bestätigt. Samsung will sich dann bis Ende des Monats bei den Gewinnern melden. Solltet ihr die Aktion verpasst haben, bleibt euch noch die Hoffnung, dass Samsung das Tuch bald zum Kauf anbietet.

Warum nur das Samsung Galaxy S20?

Die Rahmenbedingungen der Aktion sind nicht vollständig geklärt – zum Zeitpunkt dieser News ist die Aktion schon auf einigen Smartphones in der Redaktion nicht mehr verfügbar oder zeigt an, dass eine Teilnahme nicht möglich ist. Denkbar ist, dass es nur ein kleiner Gag zum zweijährigen Geburtstag des S20 sein sollte und Samsung etwas von der Aufmerksamkeit des iPhone 13 (hier mit Vetrag) abgreifen will, so spekuliert etwa die News-Seite SamMobile.

Die Aktion ist bisher auch nur in Deutschland verfügbar gewesen – zu weiteren Hintergründen ist bisher nichts bekannt. Fest steht: Samsung muss dringend an der Qualität seiner Späße arbeiten, um im Nachhinein nicht mehr Fragen aufzuwerfen, als Lacher zu generieren ...