"Silent Hill f": Ist die PS5 zu schwach für den Horror-Hit?

"Silent Hill f" läuft auf der PS5 im Performance-Modus offenbar nicht so scharf wie es manch einer gerne hätte. Die Bildqualität soll zudem sichtbar unter dem PSSR-Upscaling leiden. Kann das stimmen?

Noch vor Release sorgt "Silent Hill f" für Diskussionen – und diesmal geht es nicht um den Horror, sondern um die Technik. Denn auf der PS5 fällt die Auflösung anscheinend deutlich geringer aus, als viele erwartet hatten.

Laut einer Analyse des YouTube-Channels ElAnalistaDeBits muss sich die Standard-PS5 im Performance-Modus mit einer Auflösung zwischen 720p und 360p begnügen. Das weckt Erinnerungen an ältere Konsolengenerationen und wirkt im Jahr 2025 wenig zeitgemäß. Auf der PS5 Pro bleibe die Auflösung zwar konstant bei 720p, doch auch hier sorge die Technik für Probleme: Der eingesetzte PSSR-Upscaler erzeuge Bildrauschen in dunklen Szenen und sichtbare Artefakte – ähnlich wie schon bei "Silent Hill 2" oder "Metal Gear Solid Delta".

ElAnalistaDeBits ist allerdings nicht der einzige Kanal, der die Performance von "Silent Hill f" analysiert hat. Auch die alten Hasen von Digital Foundry haben sich das Game näher angeschaut, kommen allerdings zu einem anderen Schluss: Demnach rendere das Spiel intern mit 1080p im Performance-Modus auf der Base-PS5, um 60 Frames pro Sekunde zu erreichen, und mit 1440p im Qualitäts-Modus mit 30 Frames pro Sekunde. Auch hier werden allerdings die Artefakte aufgrund des PSSR-Upscalings auf der PS5 Pro erwähnt.

Warum ElAnalistaDeBits teils nur 360p erkannt haben will, lässt sich erklären: Es sei schwierig, die genaue Auflösung zu erkennen, da manchmal bloß einige Effekte in niedriger Auflösung rendern, während der Rest stabil bleibt, wie Digital-Foundry-Mitglied Oliver "@oliemack" Mackenzie auf Twitter schreibt.