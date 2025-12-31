Ein Jahr geht, ein neues kommt – und was darf beim Jahreswechsel nicht fehlen? Genau: ein paar liebe oder lustige Worte für eure Liebsten. Wer Silvester 2026 nicht gemeinsam feiern kann oder einfach gerne Grüße per WhatsApp verschickt, findet hier die passenden Zeilen. Egal ob charmant, albern oder emotional – wir haben die besten WhatsApp-Sprüche für euch gesammelt. Und weil Geschmäcker bekanntlich verschieden sind, gibt’s das Ganze schön sortiert nach Kategorien. So findet ihr genau den richtigen Ton für Familie, Freunde oder das Büro.

Lasst euch inspirieren, schreibt vielleicht ein bisschen um oder kopiert einfach direkt los – Hauptsache, eure Nachricht bringt ein Lächeln auf die Lippen. Und wenn ihr selbst kreativ werden wollt: Vielleicht geben euch unsere Sprüche ja einen kleinen Schubs in die richtige Richtung.

Lustige Sprüche zum Jahreswechsel

Wenn ihr mit Humor ins neue Jahr starten wollt, seid ihr hier goldrichtig. Diese Sprüche sind perfekt für alle, die Silvester lieber mit einem Grinsen als mit einer Träne feiern. Ob ironisch, frech oder total bekloppt – diese Zeilen bringen selbst den müdesten Raclette-Käse zum Schmelzen. Ideal für Freunde mit Humor, Kolleg:innen mit schwarzem Kaffee-Herzen oder alle, die sich über ein bisschen Quatsch am Jahresende freuen.

Vorsatz für 2026: Mehr Sport. Also... ich denk dann öfter daran. Beim Sitzen.

2025 war wie ein schlechter WLAN-Tag: Viel versucht, wenig verbunden.

2026 wird mein Jahr! Also… wenn sich keiner dagegen wehrt. Sonst halt 2027.

Ich wünsche dir ein Jahr ohne peinliche Sprachnachrichten und mit funktionierendem Toaster.

Guter Rutsch – aber nicht auf Glatteis, sondern bitte stilvoll auf einer Discokugel!

Ich hab für 2026 keine großen Pläne. Ich will einfach nur endlich die Fernbedienung finden.

Silvester ist die Nacht, in der alle so tun, als würde sich morgen magisch etwas ändern. Ich spiel mit!

Falls du mich suchst: Ich bin irgendwo zwischen „Neustart“ und „wo ist mein Sekt?“ verloren gegangen.

Ich hab extra für 2026 meinen inneren Schweinehund ins Fitnessstudio geschickt. Leider ist er nicht mehr zurückgekommen.

Neues Jahr, neues Ich? Sorry, das alte Ich hat den Rückgabezeitraum verpasst.

Wenn 2026 ein Getränk wäre, hoffe ich, es ist kein lauwarmer Tee wie 2025.

2026 wird wild. Ich hab extra schon mal neue Ausreden für alles vorbereitet.

Ich rutsche nicht, ich bleibe einfach liegen. Weckt mich, wenn’s März ist.

Ich hab dieses Jahr so viele Vorsätze gebrochen, ich sollte eigentlich Vertragsstrafe zahlen.

Wenn du denkst, 2025 war verrückt – warte ab, bis 2026 seinen Sekt leer hat.

Herzliche Sprüche für Familie und enge Freunde

Für die Menschen, die euch besonders am Herzen liegen, dürfen die Grüße auch ruhig mal gefühlvoller sein. Silvester ist schließlich ein Moment, um Danke zu sagen – oder einfach Liebe zu verschicken. Ob Mama, Papa, Oma oder der beste Kumpel: Mit diesen Sprüchen zeigt ihr euren Lieblingsmenschen, dass ihr sie im neuen Jahr gerne an eurer Seite habt.

2025 hat vielleicht nicht alles richtig gemacht – aber es hat mich dich behalten lassen. Danke, dass du da bist. Auf ein wundervolles 2026!

Jedes neue Jahr ist ein neues Kapitel. Ich bin froh, dass du in meiner Geschichte mitspielst.

Möge 2026 dir Liebe, Gesundheit und viele kleine Gründe zum Lächeln bringen. Ich bin an deiner Seite.

Ich wünsche dir ein Jahr voller warmer Umarmungen, ehrlicher Gespräche und Glücksmomente, die du nie vergisst.

Du bist für mich wie Raclette an Silvester – gehört einfach dazu!

Ich hoffe, 2026 schenkt dir mindestens so viel Freude, wie du mir jeden Tag gibst.

Danke, dass du mein Konfetti in dunklen Momenten bist. Auf ein buntes Jahr!

Ich schick dir einen stillen Wunsch: Dass das neue Jahr dir leise, aber tiefes Glück bringt.

Neujahrsgrüße fürs Büro oder entfernte Bekannte

Nicht jeder Spruch muss gleich tief gehen – für Kollegen, Nachbarn oder Bekannte dürfen es auch freundliche, neutrale Grüße sein. Hauptsache, der gute Wille kommt an. Diese Zeilen eignen sich besonders für berufliche Kontakte oder alle, mit denen ihr nicht auf Kuschelkurs seid – höflich, nett, aber trotzdem mit persönlicher Note.

Ich wünsche dir ein erfolgreiches, gesundes und glückliches neues Jahr 2026 – mit vielen positiven Überraschungen.

Alles Gute für 2026 – mögen deine Pläne aufgehen und deine Projekte gelingen.

Ein neues Jahr, neue Chancen, neue Herausforderungen. Viel Energie und Erfolg für alles, was kommt!

Rutsch gut ins neue Jahr – und lass uns auch 2026 gemeinsam was bewegen.

Ich wünsche dir ein Jahr voller guter Ideen, netter Kollegen und funktionierender Technik.

Auf weiterhin gute Zusammenarbeit – möge 2026 weniger Deadlines, aber mehr echte Highlights bringen.

Danke für den gemeinsamen Weg 2025 – auf ein starkes neues Jahr mit frischem Schwung!

Kreative und poetische Sprüche für besondere Menschen

Manche Grüße sollen nicht nur nett sein, sondern richtig Eindruck hinterlassen. Für diese besonderen Menschen in eurem Leben haben wir ein paar originellere, poetischere Zeilen gebastelt. Ideal für alle, die mit Worten spielen und zum Nachdenken anregen wollen – oder einfach zeigen möchten, dass sie sich beim Schreiben Mühe gegeben haben.

Zwölf Monate, 52 Wochen, 365 Chancen – ich hoffe, du nutzt jede davon auf deine eigene, wundervolle Weise.

Das Jahr beginnt nicht mit einem Knall, sondern mit einem Wunsch: Möge dein Herz leicht bleiben – und dein Glas nie leer.

Die Uhr schlägt Mitternacht, ein neues Blatt Papier – schreib eine Geschichte, die du selbst gern lesen würdest.

Ich wünsche dir keine perfekte Zeit, sondern echte. Mit Höhen, Tiefen – und ganz viel Leben dazwischen.

In einem Feuerwerk der Wünsche schicke ich dir Hoffnung, Licht und Liebe für jeden Tag von 2026.

Möge dein neues Jahr so funkeln wie der erste Stern in der Silvesternacht.

2026 soll ein Lied für dich werden – mit leisen Tönen, starken Refrains und einem Happy End.

Ich wünsche dir ein Jahr, das dich wachsen lässt – wie Sonnenblumen im Januar.

WhatsApp-Klassiker, die immer passen

Ihr braucht schnell was Gutes, ohne viel Schnickschnack? Diese zeitlosen Sprüche gehen einfach immer – weil sie ehrlich, charmant und direkt sind. Wenn euch die Worte fehlen oder ihr einfach auf Nummer sicher gehen wollt: Hier werdet ihr garantiert fündig.

Frohes neues Jahr! Ich wünsche dir Gesundheit, Glück und ganz viel Liebe.

Guten Rutsch und einen tollen Start in 2026!

Prosit Neujahr! Lass es krachen – oder einfach nur gut werden.

Neues Jahr, neues Glück – und du mittendrin. Alles Gute für 2026!

Ich hoffe, dein 2026 wird so freundlich wie ein Montag mit Kaffee und Sonne.

Frohes Neues! Bleib wie du bist – oder werde noch besser. Du entscheidest.

Mögen deine Vorsätze halten, deine Träume wachsen und dein WLAN stabil bleiben.

Auf ein Jahr, das dich nicht nur fordert, sondern auch belohnt.

Egal, für welchen Spruch ihr euch entscheidet: Hauptsache, ihr meldet euch überhaupt. Denn manchmal macht schon eine kleine Nachricht zum Jahreswechsel einen großen Unterschied. Also: WhatsApp öffnen, Spruch auswählen, abschicken – und mit gutem Gefühl ins neue Jahr starten. Cheers!

Hiermit verabschiedet sich auch das CURVED-Team in eine kurze Pause. In wenigen Tagen geht's aber schon wieder los.

