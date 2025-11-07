Smartwatch für unter 80 Euro: Dieses Top-Modell gibt es gerade im Angebot

Wir haben hier einen richtigen Smartwatch-Geheimtipp am Start. Bei Cyberport bekommt ihr die Nothing Watch 3 Pro aktuell für 74,99 Euro – ohne Tarif oder versteckte Kosten. Erfahrt hier alles zum Deal.

-> direkt zum Angebot: Nothing Watch 3 Pro für nur 74,99 Euro bei Cyberport

Der Smartwatch-Deal im Überblick

Hier haben wir euch einmal zusammengefasst, was es zum Gerät und dem Deal zu wissen gilt:

Modell: Nothing Watch 3 Pro (Dual-Band GPS L1+L5)

Nothing Watch 3 Pro (Dual-Band GPS L1+L5) Farben: Orange, Dunkelgrau, Hellgrau

Orange, Dunkelgrau, Hellgrau UVP: 99 Euro

99 Euro Deal-Preis: 74,99 Euro

74,99 Euro Versandkosten: keine

-> Zum Deal bei Cyberport: Nothing Watch 3 Pro für nur 74,99 Euro

Lohnt sich das Angebot?

Eine Top-Smartwatch für unter 80 Euro – das gibt es sehr selten. Das Cyberport-Angebot lohnt sich vor allem für Schnäppchenjäger, die eine günstige Alternative zu den vergleichsweise teuren Smartwatches von Samsung und Google suchen.

Im Deal bekommt ihr die Nothing Watch 3 Pro (Dual-Band GPS L1+L5) ganze 24 Prozent günstiger. Diese Angabe bezieht sich auf die UVP von 99 Euro.

Wir haben uns im Netz umgeschaut und verglichen. Tatsächlich handelt es sich um den Bestpreis. Kein anderer Anbieter ist günstiger als Cyberport. MediaMarkt und Co. verlangen sogar 89,99 Euro für die Smartwatch.

Fazit: Ihr spart mindestens 10 Euro.

Jetzt zuschlagen: Nothing Watch 3 Pro für nur 74,99 Euro

Ist die Nothing Watch 3 Pro eine gute Smartwatch?

Die Nothing Watch 3 Pro ist ein echtes Multitalent am Handgelenk – und das, ohne euer Konto zu sprengen. Ihr helles 1,43-Zoll-AMOLED-Display mit 60 fps sorgt nicht nur für gestochen scharfe Darstellung, sondern passt sich dank smarter Auto-Helligkeit automatisch an eure Umgebung an.

Beim Sport punktet sie mit Dual-Band-GPS für besonders präzise Ortung und gleich 131 Trainingsmodi, die sogar automatisch erkennen, was ihr gerade macht. Ein 3D-Warm-up hilft euch beim Start, während der verbesserte Herzfrequenzsensor bis zu sieben Prozent genauere Werte liefert. Ergänzt wird das Ganze durch SpO₂-, Stress- und Schlaftracking – inklusive High-Precision-Modus – und sogar Zykluserkennung.

So trendig sieht die Nothing Watch 3 Pro aus

(© 2025 Nothing ) Die Nothing Watch 3 Pro gibt es z. B. mit einem stylischen orangen Armband (© 2025 Nothing ) Die Nothing Watch 3 Pro hat viele nützliche Features

Auch im Alltag zeigt die CMF Watch 3 Pro, dass sie mehr als nur Fitness kann. Bluetooth-Anrufe mit KI-Rauschunterdrückung, Musik- und Kamera-Steuerung, kleine Widgets, Erinnerungen oder sogar eine Taschenlampe – die Uhr ist fast schon eine Mini-Smartphone-Erweiterung fürs Handgelenk.

Und das Beste: Der 350-mAh-Akku hält bei typischer Nutzung bis zu 13 Tage durch, was in dieser Preisklasse wirklich stark ist. Damit ist die Watch 3 Pro eine hervorragende Alternative zu deutlich teureren Smartwatches – perfekt für alle, die Funktionsvielfalt, Design und Ausdauer suchen, ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen.

Worauf wartet ihr noch? Nothing Watch 3 Pro für nur 74,99 Euro sichern

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht