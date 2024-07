Prime Day: Ultimative Festival-Lautsprecher jetzt deutlich günstiger

Bei Amazon könnt ihr gerade bis zu 200 Euro sparen, wenn ihr nach einem sehr leistungsstarken und ausdauernden Lautsprecher für Gartenpartys, Festivals und andere Outdoor-Gelegenheiten sucht. Nur für zwei Tage gibt es starke Rabatte auf die Soundboks 4 und deren kleinerer Bruder Soundboks Go – zwei Lautstärke-Monster aus Dänemark, die aber noch transportabel sind.

Direkt zum Prime-Day-Angebot bei Amazon:

Wieso lohnt sich ein Lautsprecher von Soundboks?

Wenn ihr auf einem Musik-Festival einen Stein werft, trefft ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Lautsprecher der Marke Soundboks. Die Speaker haben sich gerade auf Festivals extrem verbreitet. Und das nicht ohne Grund. Erstens, würde der Stein vermutlich keinen Schaden anrichten – die Geräte sind ziemlich robust. Aber die Lautsprecher punkten vor allem mit ihrer lächerlich hohen Lautstärke und einer extrem langen Akkulaufzeit.

Die große Soundboks 4 und die kleinere Soundboks Go erreichen beide weit über 100 Dezibel Schalldruck. Zum Vergleich: Bei einem Konzert bekommt ihr in der Regel bis zu 100 Dezibel auf die Ohren. Und sie sind echte Langläufer (siehe technische Details weiter unten). Das deutlich kompaktere Go-Modell ist besonders leicht zu transportieren, aber auch die Soundboks 4 lässt sich durch die Tragegriffe gerade noch so mitnehmen ohne größere Schwierigkeiten (es gibt aber noch Zubehör wie Tragegurt oder Tragerucksack).

Ist der Akku einmal leer, könnt ihr ihn auch schnell auswechseln. Oder (Zubehör "THE BATTERY vorausgesetzt") ihr ladet den Lautsprecher einfach auf, während er weiter Musik spielt. Entweder per Steckdose oder via Powerbank mit über 65 Watt Leistung. Denn: Neuerdings gibt's den Akku sogar mit USB-C-Port (separat erhältlich).

Technische Details:

Soundboks 4

Größe & Gewicht: 660 × 430 × 320 mm, 16,1 kg

16,1 kg Maximale Lautstärke: 126 dB

126 dB Frequenzbereich: 40 Hz bis 20 kHz

40 Hz bis 20 kHz Akkulaufzeit (Mittlere Lautstärke): 40 Stunden

40 Stunden Akkulaufzeit (Maximale Lautstärke): 6 Stunden

6 Stunden Kapazität Batterie: 7,8 Ah bei 12,8 V

7,8 Ah bei 12,8 V Anschlüsse: Bluetooth 5.o | 2x XLR/6,35 mm Klinke Hybrid | 3,5 mm Stereo-In | 3,5 mm Stereo-Out | mit anderen Soundboks-Speakern koppelbar

Soundboks Go

Größe & Gewicht: 459 × 316 × 266 mm, 9,07 kg

9,07 kg Maximale Lautstärke: 121 dB

121 dB Frequenzbereich: 40 Hz bis 20 kHz

40 Hz bis 20 kHz Akkulaufzeit (Mittlere Lautstärke): 40 Stunden

40 Stunden Akkulaufzeit (Maximale Lautstärke): 10 Stunden

10 Stunden Kapazität Batterie: 7,8 Ah bei 12,8 V

7,8 Ah bei 12,8 V Anschlüsse: Bluetooth 5.o | 3,5 mm Stereo-In | mit anderen Soundboks-Speakern koppelbar

Meinung des Autors: Zugreifen! Christoph Lübben Ob auf Festivals oder an Orten wie dem Hamburger Stadtpark: Ich habe die Soundboks-Reihe schon sehr häufig in Aktion erleben können. Es ist schon fast surreal, wie viel Lautstärke aus den Bluetooth-Speakern dröhnt. Und dazu kommt die sehr hohe Robustheit und die lange Akkulaufzeit. In all diesen Aspekten gibt es kaum einen besseren Speaker am Markt. Die Soundqualität ist meiner Meinung nach gut – aber HiFi-Klang solltet ihr hier nicht erwarten. Wer einen guten Lautsprecher für Partys und Festivals sucht, kann hier glücklich werden. Ich hätte selbst schon zugegriffen, hätte ich nicht schon genügend Lautsprecher für Indoor und Outdoor. Mit Blick auf eure Mitmenschen sei aber noch zu sagen: Aus großer Kraft, folgt große Verantwortung.