Spaßige KI-Funktion: Google Fotos macht uns alle bald zum Meme

Bei Google Fotos tut sich wieder was – und diesmal könnte es besonders witzig werden. Denn in der neuesten Version der App finden sich Hinweise auf eine Funktion namens "Me Meme" auf. Damit sollt ihr euer Gesicht direkt in bekannte Meme-Vorlagen einbauen können. Wer also schon immer Teil vom "This is fine"-Chaos sein wollte: Das könnte eure Chance sein.

Android Authority hat Code zur neuen Funktion in Google Fotos entdeckt. Sie höre aktuell noch auf den Arbeitstitel "Me Meme" – wobei eine spätere Umbenennung nicht ausgeschlossen sei. Der Clou: Statt einfach nur Text zu Bildern zu klatschen, nutze die Funktion generative KI, um euer Gesicht nahtlos in populäre Meme-Szenen zu integrieren. Voraussetzung dafür sei ein gespeichertes Selfie in eurer Google-Fotos-Mediathek. Am besten sollte das Bild klar und deutlich euer Gesicht zeigen – nur so könne die KI euch optimal ins Meme einsetzen.

This is fine: Google Photos could soon let you turn yourself into a meme



The feature, currently referred to as “Me Meme” allows users to insert their face into meme templates.



✅ Check details - https://t.co/RqFM6orHm2 pic.twitter.com/Z4UarBe7lJ — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) October 23, 2025

So soll Me Meme funktionieren

Sobald die Funktion live ist, könnt ihr offenbar ein Meme-Template auswählen, ein passendes Foto von euch (oder Freunden und Familie) hochladen – und dann legt die KI los. Welche Meme-Vorlagen genau zur Verfügung stehen werden, ist noch nicht ganz klar. Sicher ist bislang nur, dass das bekannte "This is fine"-Meme Teil des Ganzen ist. Ob ihr später auch eigene Vorlagen nutzen könnt, bleibt abzuwarten.

Interessant: Auch Gboard – Googles eigene Tastatur-App – scheint aktuell mit einem KI-Meme-Generator in der Entwicklung zu sein. Zufall oder Strategie? In jedem Fall zeigt sich, dass Google Humor mit Künstlicher Intelligenz kombinieren will – und das auf mehreren Plattformen gleichzeitig.

Wann "Me Meme" offiziell startet, steht leider noch nicht fest. Auch welche Geräte zuerst davon profitieren oder ob es Einschränkungen bei älteren Modellen geben wird, ist noch unklar. Bis dahin heißt es: Selfies vorbereiten und Google Fotos auf dem aktuellen Stand halten – damit ihr direkt loslegen könnt, wenn die Meme-Party startet.

