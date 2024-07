Es ist schon verrückt: Fast alle großen Anbieter für Musik-Streaming bieten mittlerweile Songs in HiFi-Qualität an. Nur Branchenriese Spotify hat seit Ewigkeiten keine entsprechende Funktion. Über Jahre hinweg gab es keine neuen offiziellen Infos über ein Abo mit extrahoher Soundqualität. Jetzt gibt's endlich frische Details. Zudem kommen wohl auch exklusive Features für die neue Abo-Stufe.

"Spotify Deluxe" – so heißt das neue Abo, das noch im Jahr 2024 an den Start geht. Mit der neuen Stufe führt der Anbieter endlich Musik in HiFi-Qualität ein – wie es etwa Apple Music, Amazon Music (beide wohlgemerkt ohne Aufpreis) und Tidal seit geraumer Zeit tun. Die Info stammt The Verge zufolge direkt vom Spotify-Chef Daniel Ek, der das kommende Abo im neuesten Quartalsbericht erwähnte.

Spotify Deluxe: Wann geht's los und was kostet der Spaß?

Noch hat Spotify aber nicht durchblicken lassen, wann genau wir in den Genuss von hochauflösender Musik kommen. Es ist lediglich bekannt, dass der Start noch 2024 erfolgt. Immerhin: Demnach müssen wir nur maximal fünf Monate warten.

Ebenso unklar: Wie viel wird Spotify Deluxe kosten? Wir gehen zumindest von einem Preisaufschlag von mindestens 5 Euro im Monat aus Denn Spotify-Chef Ek zufolge soll der Preisaufschlag in den USA 5 Dollar betragen, sodass man bei 17 bis 18 Dollar im Monat laden würde. Zur Erinnerung: Spotify Premium kostet derzeit 10,99 Euro. Unter 16 Euro dürfte die Deluxe-Variante also nicht zu haben sein.

Deluxe-Abo mit mehr als nur HiFi

Der Spotify-CEO hat auch neue Funktionen angekündigt, die exklusiv für Abonnenten der Deluxe-Stufe zur Verfügung stehen. Viel hat er dazu aber noch nicht gesagt. Wir wissen lediglich dass die Neuerungen Nutzern "Mehr Kontrolle" geben sollen. Zudem kommen weitere Funktionen, über die er zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht reden könne.

Wir sind gespannt, ob auch die neuen Features allein den Aufpreis für die Deluxe-Variante rechtfertigen könnten. Denn: Musik in HiFi-Qualität dürfte nicht für alle Nutzer ein großer Vorteil sein. Mit den meisten Bluetooth-Kopfhörern könnt ihr hochauflösende Songs gar nicht erst genießen, da diese wieder auf eine niedrigere Bitrate konvertiert werden. HiFi lohnt sich eher, wenn ihr Lautsprecher oder Kopfhörer direkt über Kabel verbindet – oder etwa über einen Receiver/WLAN-Lautsprecher mit Spotify Connect verfügt.

Auch hier gilt dann aber: Je hochwertiger die Boxen oder Kopfhörer, umso mehr Unterschied zur Standard-Qualität dürftet ihr bemerken.

Im Frühjahr gab's schon eine große Neuerung: Spotify führt Musikvideos ein – auch für Deutschland Christoph Lübben | 14.03.24