Wer Spotify bisher gratis auf dem Handy genutzt hat, kennt das Problem: Ihr wolltet einen bestimmten Song hören, musstet euch aber durch Playlists oder Alben shuffeln. Mit Glück kam euer Lied irgendwann dran – oder auch nicht. Genau das ändert sich jetzt.

Nach dem Start von verlustfreiem Audio für Premium-Nutzer gibt es nun auch ein Upgrade für alle, die keinen Cent für Spotify zahlen. Ab sofort könnt ihr auch in der Gratis-Version von Spotify jedes Lied sofort auswählen und anhören. Egal ob über die Suchfunktion, innerhalb eines Albums oder indem ihr auf einen geteilten Track tippt – das Lied startet direkt. Damit fällt eine der nervigsten Einschränkungen weg, die bislang den Premium-Nutzern vorbehalten war.

Was bleibt beim Gratis-Account gleich?

So schön das neue Feature auch klingt: Ganz ohne Einschränkungen läuft es weiterhin nicht. Die Free-Version bleibt werbefinanziert und hat ein Limit bei den Skips. Bedeutet: Ihr müsst euch weiterhin ein bisschen Werbung anhören und bei der Wahl eurer Überspring-Versuche sparsam sein.

Ansonsten gibt es aber schon einige nette Extras, die ihr auch ohne Abo nutzen könnt. Dazu gehören personalisierte Vorschläge, die mit KI erstellten Playlist-Cover und die beliebten "Daylists". Wenn euch also Hi-Fi-Sound, Offline-Modus und Werbefreiheit nicht so wichtig sind, bietet die kostenlose Version inzwischen ein ziemlich attraktives Gesamtpaket.

Globaler Start ab heute

Die Neuerung startet ab sofort weltweit und dürfte in den kommenden Tagen nach und nach bei allen Free-Nutzern ankommen. Für Spotify ist das ein spannender Schritt: Das Unternehmen verbessert das Gratis-Angebot, ohne den Premium-Plan unattraktiver zu machen. Denn wer mehr Komfort möchte – etwa Musik ohne Unterbrechungen oder Downloads für unterwegs – muss nach wie vor zahlen.

Unterm Strich könnt ihr euch als Free-User jetzt auf deutlich mehr Freiheit bei der Songwahl freuen. Damit wird die Gratis-Version von Spotify so vielseitig wie nie zuvor – auch wenn ihr beim Hören immer noch ein bisschen Geduld für die Werbepausen mitbringen müsst.

