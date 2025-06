Auf der State of Play 2025 hat Sony uns wieder einen Haufen neuer PS5-Spiele vorgestellt. Hier findet ihr Infos sowie Release-Daten zu allen Titeln und natürlich auch alle Trailer. So entgeht euch garantiert nichts.

Alle Spiele-Trailer im Überblick

Silent Hill f

Release-Datum: 25. September 2025

Zeit für etwas frischen Wind, dachte sich Konami und schuf ein Silent Hill, das in Japan spielt. Im Mittelpunkt der neuen Geschichte steht die Highschool-Schülerin Shimizu Hinako.

Pragmata

Release-Datum: 2026

Darauf freuen wir uns schon – das neue Science-Fiction-Abenteuer "Pragmata" von Capcom sieht richtig gut aus. Die Mischung aus Action und Strategie sieht nach einem gut abgestimmten Konzept aus. Hoffentlich lassen uns die Entwickler nicht zu lange warten.

007 First Light

Release-Datum: 2026

Ein neues James-Bond-Spiel ist auf dem Weg. In 007 First Light spielt ihr den jungen Bond und erfahrt mehr über seine Anfänge beim Geheimdienst MI6 – definitiv eines der Highlights der State of Play 2025.

Ghost of Yōtei

Release-Datum: 2. Oktober 2025

Ghost of Yōtei ist wohl einer der am meisten gehypten PS5-Titel des Jahres. Der neue Teaser schürt die ohnehin schon hohen Erwartungen weiter.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

Release-Datum: 28. August 2025

Dieser neue Gameplay-Trailer zeigt euch, wie intensiv die Kämpfe im neuen Metal Gear Solid sein werden.

Nioh 3

Release-Datum: 2026

Ein weiteres Highlight der State of Play 2025: In Nioh 3 kommen Souls-Fans wieder voll auf ihre Kosten. Macht euch auf knüppelhartes Gameplay und ein grafisch beeindruckendes Abenteuer im historischen Japan gefasst.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Release-Datum: 2026

MARVEL Tōkon: Fighting Souls ist ein Tag-Team-Fighter. Ihr kloppt euch also mit Spider-Man, Thor, Captain America und Co. um die Wette.

Mortal Kombat Kollection

Release-Datum: 2025

Die perfekte Mortal Kombat Kollection ist auf dem Weg. In diesem Sammelwerk sind mehr als 20 Titel aus der Frühzeit der beliebten Reihe enthalten.

Ninja Gaiden: Ragebound

Release-Datum: 31. Juli 2025

In diesem Side-Scroller kämpft ihr euch durch Horden von Dämonen. Freut euch auf schnelles und knallhartes Gameplay.

Romeo is a Dead Man

Release-Datum: 2026

Vielleicht DER Überraschungs-Trailer? Romeo is a Dead Man sieht richtig schön absurd aus – und ziemlich brutal. Das Spiel beschreibt sich selbst als "Ultra-Violent Science-Fiction".

Sea of Remnants

Release-Datum: 2026

Arr, bereit zu entern? Sea of Remnants ist ein Action-RPG, in dem ihr eine Crew zusammenstellt und mit dem Schiff die Welt erkundet (und natürlich plündert).

Lumines Arise

Release-Datum: Unbekannt

Lumines Arise ist ein optisch beeindruckendes Rätsel-Spiel, das auch mit der PS VR2 kompatibel ist.

Hirogami

Release-Datum: 3. September 2025

Im 3D-Action-Plattformer "Hirogami" schlüpft ihr in die Rolle von Hiro und erlebt ein Abenteuer in der Origami-Welt. Ihr müsst unter anderem Rätsel lösen und natürlich auch Gegner besiegen, um die Welt zu retten.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Release-Datum: 30. September 2025

Final Fantasy Tactics ist ein echter PS-Klassiker. Das Original kam bereits 1997 auf den Markt. Das Remaster beinhaltet vertonte Dialoge, eine optimierte Benutzeroberfläche, grafische Verbesserungen und Quality-of-Life-Features.

Everybody’s Golf: Hot Shots

Release-Datum: 5. September 2025

Everybody’s Golf feiert sein Comeback auf der PS5. Mit dabei ist diesmal als Spezial-Charakter Pac-Man.

Digimon Story: Time Stranger

Release-Datum: 3. Oktober 2025

Digimon bekommt einen neuen Spiele-Ableger. In diesem Spiel reist ihr in der Zeit zurück, um die Welt zu retten. Freut euch auf rundenbasierte Kämpfe und eine neue Story.

Cairn

Release-Datum: 5. November 2025

Wo sind die Boulder-Fans? Cairn ist ein Survival-Kletterspiel, bei dem ihr nicht nur klug euren Weg wählen, sondern auch eure Ausdauer und Ressourcen im Blick behalten müsst.

Bloodstained: The Scarlet Engagement

Release-Datum: Unbekannt

In diesem 2,5D-Sidescroller-Action-RPG spielt ihr zwei neue Helden – Leo und Alex – und kämpft gegen Dämonen. Man muss das Rad nicht neu erfinden, um Spaß zu haben, oder?

Baby Steps

Release-Datum: 8. September 2025

Baby Steps ist ein Walking Simulator und könnte kaum absurder sein. Ihr spielt Nate, der sehr dringend auf die Toilette muss. Wenn das mal nicht in die Hose geht.

Sword of the Sea

Release-Datum: 19. August 2025

Wolltet ihr auch schon immer auf einem magischen Schwert durch die Wüste surfen? Jetzt könnt ihr es. Sword of the Sea verspricht, eines dieser stimmungsvollen Wohlfühlspiele zu werden.

Thief VR: Legacy of Shadow

Release-Datum: 2025

Die Thief-Reihe wird in Thief: Legacy of Shadow für PlayStation VR2 neu aufgesetzt. Bald schleicht und meuchelt ihr euch wieder durch finstere Gassen.

Tides of Tomorrow

Release-Datum: Unbekannt

Tides of Tomorrow ist ein asynchrones Multiplayer-Spiel. Heißt: Ihr spielt zusammen, aber nicht zeitgleich. Ihr müsst Geschick beweisen und Rätsel lösen. Dabei erlebt ihr obendrein eine spannende Story.

