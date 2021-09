... zumindest eine kleine Überraschung. Denn nicht etwa Apple oder Samsung landen bei Stiftung Warentest auf Platz eins, sondern OnePlus. Ausschlaggebend dafür war, dass die Handys des Herstellers besonders oft die Note "Gut" erhalten haben.

Seit 2016 haben 93 Prozent aller von Stiftung Warentest bewerteten OnePlus-Smartphones mit "Gut" abgeschnitten. Ein "Sehr Gut" dagegen gab es bislang noch überhaupt nicht. Mit 88 Prozent auf Platz zwei landet Apple, vor Huawei auf dem dritten Platz (71 Prozent). Samsung kommt mit 69 Prozent auf Platz fünf.

Die besten Handy-Marken laut Stiftung Warentest

Zwischen die vier bereits genannten Hersteller schummelt sich kurioserweise Motorola (Platz vier). Vielleicht noch überraschender als der erste Platz für OnePlus, denn in der öffentlichen Wahrnehmung spielen die Smartphones der Marke kaum eine Rolle. Hier seht ihr das Ranking im Überblick:

OnePlus (14 getestete Handys / 93 Prozent gut) Apple (17 / 88 Prozent) Huawei (41 / 71 Prozent) Motorola (14 / 88 Prozent) Samsung (64 / 69 Prozent) Google (12 / 67 Prozent) Oppo (13 / 62 Prozent) Sony (24 / 58 Prozent) Xiaomi (21 / 52 Prozent) Gigaset (9 / 22 Prozent) Nokia (14 / 21 Prozent) Fairphone (3 / 0 Prozent) Wiko (10 / 0 Prozent)

Das ganze Spiel hat Stiftung Warentest dann noch mal mit einzelnen Handy-Ausstattungsmerkmalen wiederholt. Demnach habe Apple etwa bei der Kamera klar die Nase vorn und Xiaomi beim Akku.

Wie aussagekräftig ist das Hersteller-Ranking?

Zur Einordnung nicht unerwähnt bleiben darf, dass das Hersteller-Ranking aus verschiedenen Gründen nicht wirklich aussagekräftig ist. Das beginnt schon dabei, dass Stiftung Warentest nicht von allen Marken gleich viele Geräte getestet hat. Während von Samsung etwa 64 Handys im Testlabor gelandet sind, waren es von Fairphone nur drei. Darüber hinaus hat beispielsweise Apple ausschließlich Premium-Smartphones im Angebot, während Samsung auch viele günstige Handys anbietet. Ein wenig unfair ist der Hersteller-Vergleich teilweise also schon.

Und: Der gewählte Zeitraum (seit 2016) verzerrt das Bild ebenfalls. Denn in den vergangenen fünf Jahren ist natürlich eine ganze Menge passiert. Huawei beispielsweise bietet auf seinen neuen Smartphones keine Google-Dienste mehr an, was die Geräte für viele praktisch unbrauchbar macht. Angesichts dessen ist Platz 3 unserer Meinung nach mehr als nur ein wenig irreführend. Was nicht heißen soll, dass OnePlus den Platz an der Sonne nicht verdient hätte. Aber zumindest bei eurer Kaufentscheidung solltet ihr euch besser nicht auf das Hersteller-Ranking von Stiftung Warentest verlassen.