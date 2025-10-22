Den genialen Partylautsprecher Teufel Rockster Air 2 bekommt ihr für kurze Zeit für rund 499 Euro im Teufel-Shop, wenn ihr den aktuellen Gutschein nutzt. Mit dem Pre-Black-Friday-Deal spart ihr ganze 200 Euro. Das lohnt sich insbesondere, da die Box zahlreiche Bestenlisten im Netz mit Platz 1 belegt hat – und auch in unserem Test gab es viel Lob.

Laute Partybox mit langer Akkulaufzeit Teufel Rockster Air 2 Ein starker Bass, hohe Pegel, guter Klang, lange Akkulaufzeit und schickes Design: Mit dem Teufel Rockster Air 2 erwartet euch eine der besten kabellosen Partyboxen auf dem Markt. Jetzt im offiziellen Teufel-Shop Aktion: Jetzt günstiger mit Gutschein-Code: BF10-599 Standard-Edition nur 499,99 € Kaufen

Normalerweise kostet der Teufel Rockster Air 2 ganze 699,99 Euro. Derzeit findet ihr den Speaker im Teufel-Shop im Deal für 499,99 Euro. Günstiger gab's den großen Speaker selten.

Bevor ihr euch wundert: Ja, im Shop von Teufel steht zunächst ein Preis von 599 Euro. Die fehlenden 100 Euro Rabatt bekommt ihr erst im Warenkorb gutgeschrieben, wenn ihr den Gutscheincode eingebt.

Obendrauf kommen am Ende nur noch 14,99 Euro für den Versand. Tatsächlich handelt es sich um ein größeres und schweres Paket. Deshalb fallen die Kosten hier etwas höher aus.

Die restlichen 100 Euro Rabatt werden erst mit Gutscheincode im Warenkorb abgezogen. Dann kommt ihr auf die 499 Euro (zzgl. Versand) (© 2025 CURVED )

So geht's: Gebt den nachfolgenden Gutscheincode einfach im Bestellprozess ein, um den Zusatz-Rabatt zu erhalten. Die Aktion ist bis zum 25.05.2025 gültig. Ggf. sind die Stückzahlen ebenfalls limitiert. Ihr solltet eventuell nicht zu lange mit dem Kauf zögern.

Gutscheincode zum Kopieren:

BF10-599

Der Gutschein ist nur auf das Standard-Modell Rockster Air 2 anwendbar. Die Fender-Edition ist nicht Teil der Aktion. Solltet ihr zugreifen, erhalten wir ggf. eine Provision für den Kauf. Für euch hat das keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent extra.

Lohnt sich der Teufel Rockster Air 2?

Wir haben den Partylautsprecher ausführlich getestet. Er sieht nicht nur schick aus, sondern bringt jede Menge Durchsetzungsvermögen und Akkulaufzeit mit. Kleine Grillpartys begleitet er mühelos, hat aber auch genügend Leistung für ganz große Feiern und Festivals. Zwar ist der Speaker mit 14,15 kg kein Leichtgewicht, vier Haltegriffe erleichtern jedoch den Transport. Zusätzlich gibt's noch eine Rucksackhalterung im Teufel-Shop, dann könnt ihr die Box auch auf dem Rücken tragen.

Uns haben die starken Bässe und die klaren Höhen überzeugt, hätten uns aber noch mehr Präsenz von den Mitten gewünscht. Die Akkulaufzeit ist ein weiterer großer Pluspunkt, ebenso wie die vielen Anschlussmöglichkeiten und der wechselbare Akku. Offiziell ist der Rockster Air 2 zwar nicht gut gegen Wasser geschützt, es gibt aber einen "Protector" als Zubehör bei Teufel – quasi eine Regenhaube zum Überziehen. Insgesamt hat uns der Partylautsprecher gut gefallen, unsere Kaufempfehlung habt ihr also. Und falls er euch doch nicht gefällt, gibt es immer noch eine lange Rückgabefrist von Teufel. Mehr Infos findet ihr in unserem Test des Teufel Rockster Air 2.

Für unseren Test kam die sogenannte Fender-Edition zum Einsatz. Die unterscheidet sich durch ein anderes Front-Design vom Standard-Modell. (© 2025 CURVED )

